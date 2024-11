Πακιστάν: Το τοξικό νέφος είναι ορατό από το διάστημα

Το νέφος αιθαλομίχλης στην ατμόσφαιρα του Πακιστάν φαίνεται πλέον ξεκάθαρα από το διάστημα, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει πρωτοφανή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δορυφορικές εικόνες του NASA Worldview δείχνουν μία τοξική ομίχλη να «σκεπάζει» το ανατολικό κομμάτι του Πακιστάν, με το νέφος πια να φτάνει και στις βόρειες περιοχές της Ινδίας.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αισθητό στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, τη Λαχόρη, η οποία στις αρχές του μήνα βρέθηκε για δεύτερη φορά στην κορυφή του παγκόσμιου καταλόγου των πόλεων με τον πιο μολυσμένο αέρα.

Μάλιστα, στις 2 Νοεμβρίου, ο δείκτης ποιότητας αέρα στην περιοχή ξεπέρασε τις 1.000 μονάδες, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θεωρεί οποιαδήποτε τιμή πάνω από 300 «επικίνδυνη», σύμφωνα με τα στοιχεία του IQAir.

VIDEO: Air pollution levels soar in major Pakistani metropolis. Choking haze covered Lahore, Pakistan's second largest city over the weekend — a mix of fog, low grade diesel fumes, and seasonal agricultural burn-offs combined with cooling autumn temperatures. The thick smog has… pic.twitter.com/O3J3ZpyMgd

Σύμφωνα με το Sky News, πλέον η κατάσταση έχει βελτιωθεί, αλλά ο δείκτης ποιότητας του αέρα παραμένει ακόμη στις 400 μονάδες, αναγκάζοντας τις αρχές να παρατείνουν τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που είχαν λάβει, μέχρι τις 17 Νοεμβρίου, όταν και θα επανεξεταστούν.

Επί του παρόντος, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απαγορεύσει τις περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες, τα σχολεία και οι δημόσιοι χώροι παραμένουν κλειστά και οι πολίτες παροτρύνονται να ελαττώσουν τις περιττές μετακινήσεις.

Sunday in Lahore: #Smog alert! The PM2.5 level is 122 times above safe limits. To put it in perspective, PM2.5 particles are 2.5 micrometers or smaller—compare that to an average human hair at 80 micrometers. Avoid going outside and, if necessary, wear a double mask. #LahoreSmog… pic.twitter.com/y86M7krwSx