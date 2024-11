Ινδία: Η ομίχλη από τη ρύπανση «εξαφάνισε» το Ταζ Μαχάλ

Η τοξική ομίχλη από την ατμοσφαιρική ρύπανση «εξαφάνισε» το Ταζ Μαχάλ στην Ινδία.

Οι εικόνες από το διάσημο μνημείο Ταζ Μαχάλ στην Ινδία είναι ενδεικτικές για το μέγεθος του προβλήματος της ρύπανσης στη νοτιοανατολική Ασία το τελευταίο διάστημα. Το τεράστιο κτήριο μόλις που διακρίνεται, «χαμένο» πίσω από το τοξικό νέφος.

Taj Mahal - What a majestic view. I've officially seen more of the Taj Mahal on postcards than in real life. #TajMahal or Fog Mahal? pic.twitter.com/sFIZCLnaqi

Mετρήσεις της εταιρείας που είναι αρμόδια για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ινδία, της IQAir, δείχνουν πως και σήμερα η κατάσταση είναι τραγική. Στο Νέο Δελχί, η ατμοσφαιρική ρύπανση έφτασε σε επίπεδο πάνω από 60 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ενώ η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης των 30 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με την IQAir.

#PhotoOfTheDay | Tourists visit the Taj Mahal on a cold, smoggy morning in Agra on November 18, 2024. On Monday, northern India witnessed AQI at 'hazardous' levels in several cities, with that of New Delhi crossing 900 at one point https://t.co/0EaGWqwMhV