Άρωμα εξουσίας: Κυκλοφόρησε κερί Πούτιν για την καλλιέργεια πατριωτικού αισθήματος

Ένα αρωματικό κερί με την ονομασία «Aroma Putin» κάνει την εμφάνισή του στα ράφια της ρωσικής αγοράς, με την υπόσχεση να «γεμίσει το σπίτι με πατριωτισμό».

Το προϊόν κυκλοφορεί σε δύο αρώματα, Black Vanilla και Dark Amber, και απευθύνεται σε όσους δηλώνουν θαυμαστές του Ρώσου προέδρου και επιθυμούν μια διαρκή παρουσία του ακόμη και στον αέρα του σπιτιού τους.

Η τιμή ανέρχεται σε 546 ρούβλια (περίπου 6 ευρώ), ενώ κάθε κερί συνοδεύεται από πιστοποιητικό ποιότητας. Η εταιρεία δηλώνει ότι το προϊόν είναι χειροποίητο, κατασκευασμένο από φυσικό κερί, και ότι ο χώρος γεμίζει άρωμα μέσα σε 30 με 40 λεπτά. Το φυτίλι είναι ξύλινο και έχει σχεδιαστεί ώστε να μιμείται τον ήχο από αναμμένο τζάκι.

Σύμφωνα με τους Moscow Times, έχουν ήδη πωληθεί περισσότερα από 25.000 τεμάχια. Το προϊόν διατίθεται σε ηλεκτρονικές αγορές εντός Ρωσίας, ενώ οι κριτικές είναι ακόμη περιορισμένες, με ορισμένους ωστόσο να του δίνουν πέντε αστέρια.

Η σειρά κεριών δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του Ρώσου προέδρου. Κυκλοφορούν επίσης εκδόσεις με τίτλους όπως «Russia: Symbols of the Russian Empire», «Let’s Support Our Own!» και «Άρωμα Πατριωτισμού», οι οποίες συνοδεύονται από εικόνες Ρώσων στρατιωτών στη συσκευασία.

Το προϊόν έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στον ξένο Τύπο. Ο Πορτογάλος δημοσιογράφος και αναλυτής σε ρωσικά θέματα Ζοζέ Μιλιάζες σχολίασε την κυκλοφορία του στο τηλεοπτικό του ένθετο Daqui Moscovo, στο πορτογαλικό κανάλι SIC, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα ακόμη στοιχείο της προσωπολατρικής κουλτούρας που ενισχύεται στη Ρωσία.

Ο Πούτιν στα χνάρια του Τραμπ

Η χρήση της εικόνας πολιτικών ηγετών για εμπορικούς σκοπούς δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Πρόσφατα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λάνσαρε τη δική του σειρά αρωμάτων με την επωνυμία Victory 45-47, παραπέμποντας στις δύο προεδρικές του θητείες. Το άρωμα διατίθεται στην αγορά με τιμή 249 δολάρια (περίπου 211 ευρώ) και περιγράφεται ως «σύμβολο νίκης, δύναμης και επιτυχίας», σύμφωνα με ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

