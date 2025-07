Ιταλία: Η χήρα του Ναβάλνι ζητά ακύρωση συναυλίας του «μαέστρου του Πούτιν» Βαλέρι Γκεργκίεφ

Με δημόσια παρέμβασή της μέσω της ιταλικής La Repubblica, η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του δολοφονημένου Ρώσου αντιφρονούντος Αλεξέι Ναβάλνι, ζητά την ακύρωση της συμμετοχής του μαέστρου Βαλέρι Γκεργκίεφ σε κρατικά χρηματοδοτούμενο μουσικό φεστιβάλ στην Καζέρτα της Ιταλίας. Η ίδια καταγγέλλει τον διάσημο Ρώσο διευθυντή ορχήστρας ως «στενό φίλο και υποστηρικτή του Βλαντιμίρ Πούτιν» και «πρόσωπο που προάγει ενεργά την πολιτική του Κρεμλίνου».

Η συναυλία του Γκεργκίεφ είναι προγραμματισμένη για τις 27 Ιουλίου, στο πλαίσιο του θεσμού Un’Estate da Re που πραγματοποιείται με τη στήριξη της ιταλικής περιφέρειας Καμπανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την πρώτη δημόσια εμφάνιση του Ρώσου μαέστρου σε δυτική χώρα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

❗️ A column by @yulia_navalnaya appeared on the front page of one of Italy’s leading newspapers, La Repubblica — calling on Italians to cancel the upcoming concert of Putin’s close friend, Valery Gergiev. 🎻 The concert is part of the “Royal Summer” festival and funded by the… pic.twitter.com/qallpXBZ22

«Ο Γκεργκίεφ ουδέποτε καταδίκασε τον πόλεμο και την κατοχή ουκρανικού εδάφους. Είναι άνθρωπος του καθεστώτος, ένα σύμβολο προπαγάνδας. Χρησιμοποίησε χρήματα που προορίζονταν για νέους μουσικούς για να εξασφαλίσει πολυτελή ζωή. Δεν είναι αυτός λόγος για να μη φιλοξενείται σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ;», αναρωτιέται η Ναβάλναγια.

