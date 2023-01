Αρνήθηκαν τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου λόγω μικροοργανισμών στο κύτος του - «Ταξίδι από την κόλαση»

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν σε κρουαζιερόπλοιο τού οποίου ο ελλιμενισμός απαγορεύτηκε στην Αυστραλία λόγω δυνητικά επικίνδυνης χλωρίδας/πανίδας στο κύτος του.

Όπως αναφέρουν τα ξένα μέσα, οι αρχές της Αδελαΐδας αρνήθηκαν την άδεια εισόδου στο λιμάνι τού πλοίου Viking Orion λόγω «βιοαπόρριψης» ή βιολογικής ρύπανσης (biofoul) -συσσώρευσης μικροοργανισμών, φυτών, φυκών ή μικρών ζώων- στο κύτος του, κάτι που συνιστά εισαγωγή χωροκατακτητικών ειδών σε ξενικό ενδιαίτημα.

Όπως εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι, το κύτος τού πλοίου έπρεπε να καθαριστεί για να ελλιμενιστεί.

Κάποια δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ανάπτυξη μύκητα στα ύφαλα του κρουαζιερόπλοιου, κάτι ωστόσο που δεν επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Αλιείας.

Το αρμόδιο υπουργείο σημείωσε πως η διαχείριση της βιολογικής ρύπανσης είναι «μια κοινή πρακτική για τα ξένα σκάφη που φτάνουν στην περιοχή» και πως το πλοίο «πρέπει να καθαριστεί για την αποφυγή μεταφοράς επιβλαβών θαλάσσιων οργανισμών στα νερά της Αυστραλίας».

«Επαγγελματίες δύτες συμμετείχαν στον καθαρισμό του κύτους ενώ αυτό βρίσκεται αγκυροβολημένο εκτός αυστραλιανών υδάτων» πρόσθεσε.

Οργισμένοι οι επιβάτες

Προηγουμένως, στο κρουαζιερόπλοιο είχαν αρνηθεί την είσοδο Κράιστσερτς, Ντούνεντιν και Χόμπαρτ στη Νέα Ζηλανδία.

«Η ένταση της απογοήτευσης και της οργής μεγαλώνει μεταξύ των επιβατών» ανέφερε ένας από αυτούς, ο Κεν Χέιντρικ που, όπως είπε, έχει να βγει από το πλοίο από τις 26 Δεκεμβρίου, μετά την απόρριψή του από τέσσερα λιμάνια.

Our @VikingCruises trip to NZ & Australia missed 4 of 8 ports b/c of dirty/biohazard ship hull. 800 people, mainly Americans, are upset and angry over negligence. Viking Orion. Disappointing after 2 years of waiting, anticipation, & $$$$. Help please. 🛳️👎