Αρχεία Έπσταϊν: Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον αρνούνται να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης

Χίλαρι και Μπιλ Κλίντον/Φωτογραφία: X
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον δηλώνουν ότι θα αρνηθούν να συμμορφωθούν με κλήτευση του Κογκρέσου που τους ζητά να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας για τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι Κλίντον κατακρίνουν τις προσπάθειες μιας επιτροπής που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους ως «νομικά άκυρες». Σε μια επιστολή που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, οι Κλίντον λένε στον πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής, τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζέιμς Κόμερ, ότι βρίσκεται στο κατώφλι μιας διαδικασίας «που έχει σχεδιαστεί κυριολεκτικά για να οδηγήσει στη φυλάκισή μας».

«Κανείς δεν κατηγορεί τους Κλίντον για κάποιο αδίκημα. Απλώς έχουμε ερωτήσεις», δήλωσε ο Κόμερ σε δημοσιογράφους, αφού ο Μπιλ Κλίντον δεν εμφανίστηκε την Τρίτη σε προγραμματισμένη κατάθεση στα γραφεία της Βουλής.

Πρόσθεσε επίσης: «Ο καθένας θα παραδεχόταν ότι περνούσαν πολύ χρόνο μαζί».

Ο κίνδυνος ποινικής δίωξης

Ο ίδιος δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε διαδικασία για να κατηγορηθεί ο Κλίντον για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι δήλωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης της επιτροπής την επόμενη εβδομάδα.

Ανάλογα με το είδος της κλήτευσης για περιφρόνηση, ο Κλίντον θα μπορούσε είτε να αναγκαστεί να συμμορφωθεί από ομοσπονδιακό δικαστήριο, είτε να αντιμετωπίσει δίωξη από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για παρανομία σε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο διατηρούσε φιλία μαζί του καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικεντρωθεί σε αυτή τη σχέση, καθώς επιχειρούν να επιβάλουν πλήρη διερεύνηση των εγκλημάτων του Έπσταϊν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη το 2019 με ομοσπονδιακές κατηγορίες για sex trafficking και συνωμοσία. Αυτοκτόνησε στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ενώ περίμενε να δικαστεί.

Πολλοί πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έχουν καταθέσει εθελοντικά ενώπιον του Κογκρέσου, ωστόσο κανένας δεν έχει εξαναγκαστεί να το κάνει.

Ο Κόμερ ανέφερε επίσης ότι η επιτροπή δεν σκοπεύει να επιχειρήσει να εξαναγκάσει σε κατάθεση τον Ντόναλντ Τραμπ, επίσης Ρεπουμπλικανό, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υποχρεώσει έναν εν ενεργεία πρόεδρο να καταθέσει.

Με πληροφορίες από AP News

