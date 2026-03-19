Συρία: Απαγορεύουν την πώληση αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ στη Δαμασκό

Οι συριακές αρχές απαγόρευσαν το αλκοόλ από εστιατόρια και μπαρ στη Δαμασκό.

Πρόκειται για «μια από τις πιο σαφείς κινήσεις της ισλαμιστικής κυβέρνησης προς την επιβολή συντηρητικών πρακτικών από τότε που ο Άχμεντ αλ-Σαράα ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από 15 μήνες» σχολιάζει το Reuters.

Το διάταγμα, που εκδόθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, απαιτεί τη μετατροπή των αδειών νυχτερινών κέντρων και μπαρ σε άδειες καφέ και περιορίζει την πώληση αλκοόλ «σε σφραγισμένα μπουκάλια για πακέτο» και «μόνο σε περιοχές κυρίως χριστιανικές».

Οποιοδήποτε κατάστημα που πωλεί αλκοόλ πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 75 μέτρων από χώρους λατρείας και σχολεία και τουλάχιστον 20 μέτρων από εγκαταστάσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το διάταγμα.

Το διάταγμα για το αλκοόλ δίνει στους ιδιοκτήτες μπαρ τρεις μήνες «για να συμμορφωθούν» με όσα ορίζει.

Συρία: Ιδιοκτήτης λέει ότι θα κλείσει το μπαρ του στη Δαμασκό

Ένας ιδιοκτήτης μπαρ στη Δαμασκό δήλωσε ότι θα κλείσει το κατάστημά του, τονίζοντας ότι περίμενε ένα τέτοιο διάταγμα εδώ και αρκετό καιρό, επισημαίνοντας παράλληλα την απότομη μείωση των πελατών από τότε που κατέλαβαν την εξουσία.

Ο ιδιοκτήτης του μπαρ, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί υπό τον φόβο αντιποίνων, είπε ότι δεν βλέπει κανένα νόημα να μετατρέψει το μπαρ του σε ένα εστιατόριο ή καφέ, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι δεν πήγαιναν εκεί για πίτσα ή ναργιλέ.

Παράλληλα, πολλά εστιατόρια είχαν ήδη αλλάξει τον τρόπο που σερβίρουν αλκοόλ ή σταμάτησαν να το κάνουν εντελώς μετά την ανατροπή της κυβέρνησης. Κάποια αφαίρεσαν την μπύρα και το κρασί από το μενού ή άρχισαν να σερβίρουν αλκοολούχα ποτά σε ποτήρια τσαγιού.

Με πληροφορίες από Reuters

