Το περιστατικό που οδήγησε τον Τραμπ να απαγορεύσει την είσοδο του Έπσταϊν σε σπα του Μαρ-α-Λάγκο

Η Wall Street Journal, σε αποκλειστικό της δημοσίευμα, αποκάλυψε ένα άγνωστο μέχρι σήμερα περιστατικό του 2003 φέρεται να ήταν η αφορμή για να απομακρυνθεί ο Τζέφρι Έπστεϊν από το σπα του Μαρ-α-Λάγκο, ιδιοκτησίας του τότε επιχειρηματία και σημερινού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες πρώην εργαζομένων στο Μαρ-α-Λάγκο και στο περιβάλλον του Έπσταϊν, το πολυτελές κλαμπ έστελνε επί σειρά ετών νεαρές εργαζόμενες του σπα για κατ’ οίκον υπηρεσίες, όπως μασάζ, μανικιούρ και άλλες περιποιήσεις, στην έπαυλη του χρηματιστή στο Palm Beach.

Η πρακτική αυτή σταμάτησε απότομα όταν μια 18χρονη αισθητικός επέστρεψε στο κλαμπ και κατήγγειλε στους προϊσταμένους της ότι ο Έπσταϊν την πίεσε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις.

Η καταγγελία και η αντίδραση Τραμπ

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διευθυντικό στέλεχος του Μαρ-α-Λάγκο έστειλε τότε φαξ στον Ντόναλντ Τραμπ, μεταφέροντας τις καταγγελίες της εργαζόμενης και ζητώντας να απαγορευτεί η πρόσβαση του Έπσταϊν στο σπα. Ο -τότε- επιχειρηματίας και νυν Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να χαρακτήρισε την επιστολή «σωστή» και να έδωσε εντολή να απομακρυνθεί ο Έπσταϊν από τις εγκαταστάσεις.

Το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τότε στην αστυνομία του Παλμ Μπιτς, σύμφωνα με πρώην εργαζομένους και τις τοπικές αρχές. Η πρώτη επίσημη έρευνα εις βάρος του Έπσταϊν ξεκίνησε δύο χρόνια αργότερα, όταν γονέας ανήλικης κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση.

Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι υπήρχαν εσωτερικές προειδοποιήσεις μεταξύ του προσωπικού: ο Έπσταϊν είχε τη φήμη ότι φερόταν προκλητικά σεξουαλικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτίθετο κατά τη διάρκεια των ραντεβού στο σπίτι του. Παρότι δεν ήταν επίσημο μέλος του Mar-a-Lago, ο Τραμπ φέρεται να είχε ζητήσει από το προσωπικό να αντιμετωπίζεται «σαν μέλος».

Τα ραντεβού κανονίζονταν μέσω λογαριασμού στο σπα, συχνά από τη στενή συνεργάτιδα και σύντροφό του, Γκίσλεϊν Μάξγουελ, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Το ευρύτερο πλαίσιο

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις Τραμπ - Έπσταϊν βρίσκονται ξανά στο μικροσκόπιο, μετά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διέκοψε κάθε σχέση με τον Έπσταϊν χρόνια πριν από τη σύλληψή του το 2006 και ότι τον απομάκρυνε από το Mar-a-Lago «για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος «δεν έκανε τίποτα επιλήψιμο» και ότι ήταν ο μόνος που έκοψε δεσμούς με τον Έπσταϊν σε πρώιμο στάδιο. Από την πλευρά της, η Wall Street Journal επισημαίνει ότι οι καταγγελίες της 18χρονης εργαζόμενης και η πρακτική αποστολής προσωπικού του spa στο σπίτι του Έπσταϊν δεν είχαν δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

