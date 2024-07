Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Το χρονικό του χάους με τους πυροβολισμούς στην προεκλογική συγκέντρωση

Σοκ έχει προκαλέσει σε ολόκληρο τον πλανήτη η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 78χρονoς πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιούσε το Σάββατο προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, την τελευταία πριν την έναρξη τη Δευτέρα στο Μιλγουόκι του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατά το οποίο θα επικυρωθεί επισήμως η υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές.

Φορώντας λευκό πουκάμισο και σκούρο σακάκι και στο κεφάλι του ένα καπελάκι με το σύνθημα της προεκλογικής του εκστρατείας «Make America Great Again» ο Τραμπ καταφερόταν κατά της παράνομης μετανάστευσης, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, στις 18:08 (τοπική ώρα, 01:08 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας).

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει …», έλεγε όταν τον διέκοψαν τέσσερις πυροβολισμοί. Ο Τραμπ έφερε το χέρι του στο δεξί αυτί του, την ώρα που ακουγόταν η κραυγή «πέστε κάτω». Ακολούθησαν ένας πέμπτος και ένας έκτος πυροβολισμός. Ο πρώην πρόεδρος κρύφτηκε πίσω από το πόντιουμ, ενώ μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας έσπευσαν γύρω του για να τον καλύψουν.

Ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί, οι παρευρισκόμενοι έπεσαν στο έδαφος και άλλοι πράκτορες ανέβηκαν στη σκηνή οπλισμένοι. Δεκαεπτά δευτερόλεπτα μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ακούστηκε ένας τελευταίος. Αφού αντάλλαξαν γρήγορα εντολές, τα μέλη της Μυστικής Υπηρεσίας βοήθησαν τον Τραμπ να σηκωθεί. «Αφήστε με να πάρω τα παπούτσια μου», τους είπε ενώ εκείνοι δημιούργησαν έναν κύκλο γύρω του για να τον προστατεύσουν.

Με αίματα στο πρόσωπο ο πρώην πρόεδρος ύψωσε τη γροθιά του και κάλεσε το πλήθος «να πολεμήσει», οι συγκεντρωμένοι τον επευφημούσαν. Λιγότερα από δύο λεπτά μετά τους πυροβολισμούς ο πρώην πρόεδρος οδηγήθηκε μακριά από τη σκηνή και τον μπήκε σε ένα τεράστιο, μαύρο SUV.

