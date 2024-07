Τραμπ: Η πρώτη εμφάνιση μετά την απόπειρα δολοφονίας

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας του..

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια διευθύντρια επικοινωνίας του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Χ που δείχνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να κατεβαίνει τα σκαλιά αεροπλάνου τα ξημερώματα της Κυριακής. «Δυνατός και ανθεκτικός. Δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται για την Αμερική» έγραψε στην ανάρτησή της.

Strong and resilient. He will never stop fighting for America. pic.twitter.com/B9yR3SLQJV