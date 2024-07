Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Νεκροί ο 20χρονος δράστης και ένας πολίτης

Το FBI επιβεβαίωσε ότι οι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο ήταν «απόπειρα δολοφονίας».

Ο δράστης της επίθεσης είναι νεκρός, σύμφωνα με τη Μυστική Υπηρεσία (Secret Service), η οποία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας παριστάμενος σκοτώθηκε και δύο άλλοι τραυματίστηκαν.

«Σήμερα το βράδυ σημειώθηκε αυτό που χαρακτηρίζουμε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μια ενεργή σκηνή εγκλήματος», τόνισε ο Κέβιν Ροζέκ, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου του FBI στην Πενσιλβάνια, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ροζέκ επεσήμανε ότι το FBI δεν είναι έτοιμο να ανακοινώσει τα στοιχεία της ταυτότητας του δράστη, ενώ πρόσθεσε ότι προτεραιότητα τώρα είναι να εντοπιστεί το κίνητρό του και να διευκρινιστεί αν εμπλέκονται και άλλοι στην απόπειρα.

Ο ύποπτος δράστης της επίθεσης κατά της ζωής του υποψήφιου των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας 20χρονος άνδρας από την Πενσιλβάνια, μετέδωσε δημοσιογράφος του CNN επικαλούμενος πηγές. Σύμφωνα με ανάρτηση του δημιοσιογράφου στο Χ, το FBI έχει ταυτοποιήσει τον άνδρα.

Από την επίθεση, στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε στο αφτί, σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη δύο έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Και τα τρία θύματα είναι ενήλικες και άνδρες. Ωστόσο ο αξιωματούχος του FBI υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή.

Νωρίτερα, το ομοσπονδιακό αστυνομικό σώμα που είναι αρμόδιο για την προστασία προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ (η Secret Service) ανακοίνωσε πως ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης εναντίον του υποψήφιου της αμερικανικής δεξιάς για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο «εξουδετερώθηκε» από μέλη του αφού πυροβόλησε επανειλημμένα από υπερυψωμένη θέση «έξω από τον χώρο της συγκέντρωσης».

Διευκρίνισε πως ο φερόμενος ως δράσης «απεβίωσε». Η μυστική υπηρεσία αντέδρασε λαμβάνοντας μέτρα προστασίας και «ο πρώην πρόεδρος είναι ασφαλής», αφού απομακρύνθηκε εσπευσμένα από τον χώρο όπου επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της Άντονι Γκουλιέλμι μέσω X.

«Ένας παριστάμενος σκοτώθηκε, άλλοι δύο τραυματίστηκαν και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Διενεργείται έρευνα για το συμβάν αυτή τη στιγμή και η μυστική υπηρεσία ειδοποίησε επίσημα το ομοσπονδιακό γραφείο έρευνας», το FBI, συμπλήρωσε ο κ. Γκουλιέλμι.

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 18:15 (τοπική ώρα· 01:15 ώρα Ελλάδας), πάντα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του σώματος.

Την πληροφορία ότι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ βρισκόταν εκτός της περιμέτρου ασφαλείας της μυστικής υπηρεσίας έδωσε νωρίτερα στο CNN ο εισαγγελέας της κομητείας Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας (βορειοανατολικά), ο Ρίτσαρντ Γκόλντιγκερ. «Δεν γνωρίζω πώς έφθασε εκεί, ή πού ήταν, πάντως βρισκόταν εκτός» του χώρου όπου γινόταν η προεκλογική εκδήλωση, εξήγησε.

