ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Μασκοφόρος πλησίασε στο σπίτι του και τον απειλούσε

Ο 39χρονος συνελήφθη και του επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, περιοριστικά μέτρα που του απαγορεύουν να πλησιάζει βασιλικές κατοικίες

The LiFO team
The LiFO team
ΑΝΤΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΣ ΑΠΕΙΛΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι παρενόχλησε τον πρίγκιπα Άντριου κοντά στη νέα του κατοικία στο Σάντρινγκχαμ, απαγορεύτηκε να πλησιάζει οποιαδήποτε βασιλική ιδιοκτησία στη Βρετανία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας.

Ο 39χρονος Άλεξ Τζένκινσον παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για χρήση απειλητικής ή προσβλητικής συμπεριφοράς με σκοπό την πρόκληση ανησυχίας ή ενόχλησης, καθώς και για άρνηση παροχής δείγματος αίματος, μετά το συμβάν έξω από την κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος στις βασικές κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων, του απαγορεύτηκε να πλησιάζει βασιλικές κατοικίες όπως το Σάντρινγκχαμ, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, το κάστρο του Ουίνδσορ, το Highgrove και το Μπαλμόραλ στη Σκωτία, καθώς και να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Άντριου.

Τι συνέβη έξω από την κατοικία του πρίγκιπα Άντριου

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κοντά στο Marsh Farm, τη νέα κατοικία του, όταν ένας άνδρας με καλυμμένο πρόσωπο φέρεται να του φώναξε απειλητικά και να τον ακολούθησε, προτού ο ίδιος απομακρυνθεί με τη βοήθεια της προσωπικής του ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος συνελήφθη και παραμένει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, ενώ η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί το καλοκαίρι.

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΚΙΝΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Η Κίνα παρακολουθεί τον πόλεμο με το Ιράν και «διαβάζει» τις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι του αμερικανικού Πενταγώνου, εν ενεργεία και πρώην, εκφράζουν ανησυχίες ότι οι εξελίξεις και οι πιέσεις που προκύπτουν από τη σύγκρουση με την Τεχεράνη ενδέχεται να δίνουν στην Κίνα στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι στις ΗΠΑ
THE LIFO TEAM
ΜΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διεθνή / Οι «ισχυροί» του κόσμου καταθέτουν αγωγές κατά των ΜΜΕ πριν ακόμη δημοσιευτούν τα ρεπορτάζ

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εμάς τώρα δεν είναι τόσο αυτό που συμβαίνει μετά, αλλά αυτό που συμβαίνει πριν καν δημοσιεύσεις», εξηγεί η αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα απειλές για την εκεχειρία

Ο αμερικανικός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε δυο ιρανικά δεξαμενόπλοια και οι Φρουροί ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο - Νέο επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
 
 