Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα

Πρώην υπάλληλοι του μυστικού ράντσου του Τζέφρι Έπσταϊν, φέρονται να έχουν εξεταστεί από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις επισκέψεις που δεχόταν το ακίνητο στο Νέο Μεξικό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι τώρα πάνω από δώδεκα άτομα έχουν κληθεί να δώσουν κατάθεση για το απομονωμένο ράντσο του Έπσταιν.

Oι ερωτήσεις αφορούν το ποιοι έμεναν στο ράντσο και τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, με το προσωπικό να περιγράφει λεπτομερώς την καθημερινή λειτουργία της ιδιοκτησίας.

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο επίκεντρο οι επισκέψεις του πρίγκιπα Άντριου στο ράντσο

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι επισκέψεις του Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, τις οποίες οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μαζί με άλλα πρόσωπα υψηλού προφίλ που φέρονται να είχαν πρόσβαση στο ράντσο.

Την έρευνα συντονίζει ο εισαγγελέας του Νέου Μεξικού, ο οποίος εξετάζει ένα ευρύ δίκτυο επισκεπτών του Έπσταϊν, στο πλαίσιο ποινικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η εφημερίδα, οι ερευνητές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο χρονολόγιο για το ποιοι επισκέφθηκαν το Zorro Ranch και τι ακριβώς συνέβη εκεί, με έμφαση στις κινήσεις του Έπσταϊν και των καλεσμένων του.

Πρώην εργαζόμενοι αναφέρουν ότι έχουν δεχθεί αναλυτικές ερωτήσεις για τη λειτουργία του κτήματος, τις μετακινήσεις εντός και εκτός του χώρου, αλλά και για τις δραστηριότητες των επισκεπτών, με τις αρχές να τους αντιμετωπίζουν ως μάρτυρες και όχι ως υπόπτους.

Το Zorro Ranch, ιδιοκτησία περίπου 10.000 στρεμμάτων στο Νέο Μεξικό, αγοράστηκε από τον Τζέφρι Έπσταϊν το 1993 και χρησιμοποιήθηκε για ιδιωτικές συναντήσεις και φιλοξενία καλεσμένων.

Ο Έπσταϊν ο οποίος πέθανε το 2019, είχε συνδεθεί με σειρά βαριών καταγγελιών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν πτυχές της δραστηριότητάς του στο συγκεκριμένο ακίνητο, το οποίο έχει πλέον αλλάξει ιδιοκτησία.

 
