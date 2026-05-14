ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Ο Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, λέει η υπουργός Παιδείας

Η δήλωση έρχεται μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ

The LiFO team
The LiFO team
ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτ.: ΕΡΑ
0

Ο Bρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει την στήριξη του υπουργικού συμβουλίου, δήλωσε σήμερα η υπουργός Παιδείας Μπρίτζετ Φίλιπσον.

Η ίδια επισήμανε πως απαιτείται ανασύνταξη και επαναπροσδιορισμός προτεραιοτήτων μετά την παραίτηση του υπουργού Υγείας.

Διατηρεί την πλήρη υποστήριξη ο Στάρμερ, ανέφερε η υπουργός Παιδείας

«Προκάλεσε μεγάλη αναταραχή. Δεν πρόκειται να το κρύψω. Αλλά θεωρώ πως σήμερα έχουμε μια ευκαιρία να κάνουμε ένα διάλειμμα, απλώς για να πάρουμε μια ανάσα και πραγματικά να επιδιώξουμε να προχωρήσουμε», είπε η Φίλιπσον σε δημοσιογράφους.

«Αυτό που μπορώ να πω ξεκάθαρα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει την πλήρη υποστήριξή μου, εξακολουθεί να έχει την πλήρη υποστήριξή μου, κι έχει το υπουργικό συμβούλιο στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Η παραίτηση του υπουργού Υγείας

Το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) παραιτήθηκε ο υπουργός υγείας, Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται πιθανός διεκδικητής της ηγεσίας των Εργατικών.

Παράλληλα, το τελευταίο 24ωρο εντάθηκαν οι πληροφορίες για εκ νέου εσωτερικές πιέσεις προς τον Κιρ Στάρμερ να αποχωρήσει.

ΚΙΡ ΣΤΑΡΜΕΡ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Facebook Twitter
Ο Γουές Στρίτινγκ. Φωτ.: ΕΡΑ

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιχείρησε να περιορίσει τη φημολογία, διαμηνύοντας ότι ο Κιρ Στάρμερ «θα συνεχίσει να δίνει μάχη» και δεν σκοπεύει να παραιτηθεί.

Μέχρι λίγες ώρες πριν από την παραίτησή του, ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωνε ότι διατηρεί «πλήρη εμπιστοσύνη» στον υπουργό Υγείας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΙ

Διεθνή / Politico: Η Ταϊβάν είναι το βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΚΟΛΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΝ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ

Διεθνή / Ιρανικές δυνάμεις κατέλαβαν πλοίο-«πλωτό οπλοστάσιο» στον Κόλπο του Ομάν

Τέτοιου είδους πλοία δραστηριοποιούνται συνήθως στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο του Ομάν, λειτουργώντας ως σημεία ανεφοδιασμού για ένοπλες ομάδες ασφαλείας που συνοδεύουν εμπορικά πλοία σε επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές.
THE LIFO TEAM
ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Η Κούβα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή - Έως και 22 ώρες χωρίς ρεύμα

Η κατάσταση προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στην κουβανική πρωτεύουσα, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχή μπλακ άουτ και τις ελλείψεις καυσίμων
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΚΙΝΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων
THE LIFO TEAM
Ο Pedro Pascal πέταξε economy για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των private jets

Διεθνή / Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.
THE LIFO TEAM
Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση

Διεθνή / Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Οσάκα έκρινε ότι το οικογενειακό μητρώο της Ιαπωνίας, που αναγνωρίζει μόνο «άνδρες» και «γυναίκες», παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η απόφαση δεν αλλάζει ακόμη άμεσα το σύστημα, αλλά ανοίγει έναν κρίσιμο δρόμο για τη νομική αναγνώριση non-binary ατόμων στη χώρα.
THE LIFO TEAM
 
 