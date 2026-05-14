Τουρκία: Απέπλευσε για τη Γάζα ο τρίτος κατά σειρά στολίσκος

Το ταξίδι έχει στόχο να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα

The LiFO team
Ένας νέος στολίσκος για τη Γάζα, που αποτελείται από περίπου 50 σκάφη, απέπλευσε σήμερα το μεσημέρι από το τουρκικό λιμάνι της Μαρμαρίδας, ανακοίνωσαν οι οργανωτές του.

Αυτή είναι η τρίτη προσπάθεια που γίνεται για να σπάσει ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο προηγούμενος στολίσκος αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 30 Απριλίου και οι 175 ακτιβιστές που επέβαιναν στα πλοιάρια συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα.

Νέος στολίσκος προς τη Γάζα

«Περίπου 50 σκάφη αναχώρησαν από τη Μαρμαρίδα πριν από περίπου μία ώρα, είπε ένας από τους συντονιστές του στολίσκου Global Sumud (GSF), ο Γκορκέμ Ντουρού. «Κατευθύνονται προς τη Γάζα», πρόσθεσε.

Στον στολίσκο θα ενωθούν, σε διεθνή ύδατα, άλλα «τέσσερα ή πέντε πλοιάρια του Συνασπισμού του Στολίσκου Ελευθερίας», διευκρίνισε.

Οι οργανωτές υποσχέθηκαν ότι θα ενημερώνουν τακτικά για τα ταξιδιωτικά σχέδιά τους, μόλις ο στολίσκος διευρυνθεί και αναδιοργανωθεί.

Το φθινόπωρο του 2025, το πρώτο ταξίδι του Στολίσκου Global Sumud με προορισμό τη Γάζα έστρεψε επάνω του τα βλέμματα όλου του κόσμου. Αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στα ανοιχτά των αιγυπτιακών ακτών και οι ακτιβιστές του μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ισραήλ και κατόπιν απελάθηκαν.

Από την αρχή του πολέμου στη Γάζα ο θύλακας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

ΚΟΥΒΑ ΗΠΑ ΜΠΛΑΚΑΟΥΤ ΚΑΥΣΙΜΑ

Διεθνή / Η Κούβα ανακοίνωσε ότι εξαντλήθηκαν τα καύσιμα για ηλεκτροπαραγωγή - Έως και 22 ώρες χωρίς ρεύμα

Η κατάσταση προκάλεσε νέες διαδηλώσεις στην κουβανική πρωτεύουσα, με εκατοντάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχή μπλακ άουτ και τις ελλείψεις καυσίμων
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΚΙΝΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επέτρεψε τη διέλευση κινεζικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Ένα κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου διέσχισε τα Στενά χθες Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων
Ο Pedro Pascal πέταξε economy για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των private jets

Διεθνή / Ο Πέδρο Πασκάλ πέταξε οικονομική θέση για τις Κάννες και οι πρώην πιλότοι ξεμπροστιάζουν τη χλιδή των ιδιωτικών τζετ

Πρώην πιλότοι και ακτιβιστές καλούν τους σταρ να σταματήσουν να φτάνουν στις Κάννες με ιδιωτικά αεροπλάνα, μετά από στοιχεία που δείχνουν ότι πέρυσι 750 τέτοιες πτήσεις προς το φεστιβάλ κατανάλωσαν περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα κηροζίνης. Ως αντίπαλο παράδειγμα δείχνουν τον Πέδρο Πασκάλ, που είχε ταξιδέψει στην οικονομική θέση.
Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση

Διεθνή / Η Ιαπωνία έκανε ένα μεγάλο βήμα προς τη non-binary νομική αναγνώριση

Το Ανώτερο Δικαστήριο της Οσάκα έκρινε ότι το οικογενειακό μητρώο της Ιαπωνίας, που αναγνωρίζει μόνο «άνδρες» και «γυναίκες», παραβιάζει την αρχή της ισότητας. Η απόφαση δεν αλλάζει ακόμη άμεσα το σύστημα, αλλά ανοίγει έναν κρίσιμο δρόμο για τη νομική αναγνώριση non-binary ατόμων στη χώρα.
ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ ΕΛΟΝ ΜΑΣΚ OPENAI

Διεθνή / Μασκ vs. OpenAI: «Ένιωσα ότι μας είχε εγκαταλείψει, ότι δεν τήρησε τις υποσχέσεις του», κατέθεσε ο Άλτμαν

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI κατέθεσε ότι αισθάνθηκε πως ο Έλον Μασκ «εγκατέλειψε» την εταιρεία του και την έφερε «σε πολύ δύσκολη θέση», καθώς οι δύο πλευρές διεκδικούσαν τον έλεγχο
