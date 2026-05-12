Πρίγκιπας Άντριου: Φέρεται να κλώτσησε τον σκύλο του στο κεφάλι κατά τη διάρκεια κυνηγιού

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε όσο ζούσε ο πρίγκιπας Φίλιππος και η βασίλισσα Ελισάβετ

Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Άντριου / EPA
Νέες αποκαλύψεις περιλαμβάνει επικείμενο βιβλίο για τον Άντριου Μάουντμπάτεν Ουίνδσορ, στο οποίο αναφέρεται ότι ο πρώην πρίγκιπας φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους σκύλους του κατά τη διάρκεια κυνηγιού στο Σάντρινγκχαμ.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του βιβλίου «Entitled: The Rise and Fall of the House of York», το περιστατικό με τον πρίγκιπα Άντριου συνέβη κατά τη διάρκεια κυνηγιού φασιανών στο βασιλικό κτήμα.

Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Andrew Lownie, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος με φαγητό, ένας καλεσμένος της βασιλικής οικογένειας στεκόταν δίπλα στον Άντριου, όταν ένας από τους σκύλους του άρπαξε ένα σνακ από το χέρι του.

Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι ο πρίγκιπας αντέδρασε έντονα και κλώτσησε τον σκύλο στο κεφάλι, αφήνοντάς τον να κλαίει στο έδαφος.

Ο καλεσμένος φέρεται να επέπληξε τη συμπεριφορά του, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».



Αντιδράσεις και αναφορές στη βασιλική οικογένεια

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου, απάντησε με έντονο ύφος, απορρίπτοντας την κριτική, ενώ άλλοι παρευρισκόμενοι φέρεται να έδειξαν στήριξη στον καλεσμένο.

Αργότερα, όπως αναφέρεται, ο πρίγκιπας Φίλιππος φέρεται να του είπε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η βασίλισσα Ελισάβετ συμφωνούσαν με την επίπληξη, προσθέτοντας ότι ο γιος του «χρειάζεται πού και πού ένα καλό μάθημα συμπεριφοράς».

Το περιστατικό εντάσσεται σε μια σειρά αποκαλύψεων που περιλαμβάνει το βιβλίο, το οποίο εξετάζει την πορεία του Άντριου και της πρώην συζύγου του Σάρα Φέργκιουσον.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τον ίδιο ή από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, το οποίο αξίζει να σημειωθεί πως δεν σχολιάζει πλέον θέματα που αφορούν τον πρίγκιπα.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
