Politico: Η Ταϊβάν είναι το βασικό «αγκάθι» στις συνομιλίες Τραμπ-Σι

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο είχε ως βασικό σημείο τριβής το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο επανήλθε δυναμικά στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Σύμφωνα με κινεζική ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, ο Σι υπογράμμισε ότι το «ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό θέμα» στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Από την αμερικανική πλευρά, ωστόσο, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν έκανε καμία αναφορά στην Ταϊβάν στην επίσημη ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας αντίθετα ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα όπως η διατήρηση ανοιχτών θαλάσσιων οδών, οι κινεζικές αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων και η καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης.

Αυτή η διαφοροποίηση, ανέδειξε τις διαφορετικές προτεραιότητες που θέτουν οι δύο πλευρές.

Η Ταϊβάν στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ–Σι στο Πεκίνο

Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο, καθώς η Κίνα τη θεωρεί μέρος της επικράτειάς της, ενώ οι ΗΠΑ διατηρούν πολιτική «στρατηγικής ασάφειας», αναγνωρίζοντας την ξεχωριστή της υπόσταση χωρίς να προχωρούν σε πλήρη διπλωματική αναγνώριση.

Παράλληλα, σύμμαχοι των ΗΠΑ εκφράζουν ανησυχίες ότι μια ενδεχόμενη χαλάρωση της αμερικανικής στάσης θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες στην περιοχή, ειδικά λόγω της μεγάλης σημασίας της Ταϊβάν στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών.

Στο κινεζικό ανακοινωθέν σημειώθηκε επίσης ότι μια λανθασμένη διαχείριση του ζητήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε εντάσεις ή ακόμη και συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πέρα από την Ταϊβάν, οι δύο πλευρές συζήτησαν και περιφερειακά ζητήματα, όπως την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τις ενεργειακές ροές, με την Κίνα να επιδιώκει σταθερότητα στις θαλάσσιες οδούς και ταυτόχρονα να διατηρεί τις σχέσεις της με το Ιράν.

Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε τη συνάντηση «καλή», σημειώνοντας ότι υπήρξε συζήτηση για την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, την πρόσβαση αμερικανικών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά και τις επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες, στη διάρκεια μιας συνάντησης που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, επιχείρησαν να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα σχέσεων που συνδυάζει συνεργασία και έντονες γεωπολιτικές διαφωνίες.

