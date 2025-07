Αντιμεταναστευτικό παραλήρημα Τραμπ στα εγκαίνια του «Alligator Alcatraz»: «Ας μάθουν να τρέχουν από αλιγάτορες»

Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Τρίτη μια νέα μεταναστευτική δομή κράτησης στις ελώδεις εκτάσεις του Everglades της Φλόριντα, την οποία χαρακτήρισε «πρότυπο για το μέλλον».

Περιφραγμένη με αγκαθωτά σύρματα και περιτριγυρισμένη από αλιγάτορες, η εγκατάσταση αποκαλείται ήδη «Alligator Alcatraz» από στελέχη της κυβέρνησης, ενώ ο ίδιος ο Τραμπ αστειεύτηκε ότι οι μετανάστες θα πρέπει «να μάθουν να τρέχουν από αλιγάτορες» αν προσπαθήσουν να δραπετεύσουν.

«Θα ήθελα να δω παρόμοιες εγκαταστάσεις σε πολλές πολιτείες», δήλωσε ο Τραμπ, ενώ δεν δίστασε να υπαινιχθεί ακόμα και απελάσεις πολιτών των ΗΠΑ που θεωρεί ότι απειλούν τη δημόσια ασφάλεια. «Το μόνος τρόπος να φύγει κανείς από εδώ είναι η απέλαση», είπε, τονίζοντας ότι η νέα δομή θα φιλοξενεί «μερικούς από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους του πλανήτη».

Doocy: With Alliagator Alcatraz, is the idea that if some illegal immigrant escapes, they just get eaten by an alligator?



Trump: I guess that’s the concept. Snakes are fast but alligators— we’re going to teach them how to run away from an alligator. Don’t run in a straight line,… pic.twitter.com/xnGTUTALDr