Ανατροπή στις εκλογές στα Κατεχόμενα: Κέρδισε ο Τουφάν Ερχιουρμάν που απορρίπτει τη λύση δύο κρατών

Ο νέος ηγέτης των κατεχομένων της Κύπρου Τουφάν Ερχιουρμάν εξασφαλίζει πάνω από το 63% των ψήφων, ενώ ο Τατάρ το 35%.

LifO Newsroom
Ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης στα Κατεχόμενα της Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP), κέρδισε τις εκλογές, από τον πρώτο γύρο την Κυριακή στις προεδρικές εκλογές στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου (TRNC).

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή των κατεχομένων ανακήρυξε νικητή τον Ερχιουρμάν λίγο μετά τις 8 το βράδυ, όταν είχαν καταμετρηθεί 735 από τις 777 κάλπες και ο Ερχιουρμάν συγκέντρωνε το 62,8% των ψήφων, ενώ ο εκλεκτός του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μέχι τότε πρόεδρος Ερσίν Τατάρ ακολουθούσε με 35,77%.

Παρά το γεγονός ότι ο Ερχιουρμάν με δηλώσεις του έχει πει ότι απορρίπτει τη λύση δύο κρατών την οποία τόσο πεισματικά επιδιώκει τον τελευταίο καιρό ο Ερντογάν και μέσω αυτού ο Τατάρ, ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων έσπευσε να καθυσηχάσει την Άγκυρα ως προς το που βρίσκεται η πίστη του: «Η εξωτερική πολιτική θα διεξαχθεί φυσικά σε στενή συνεννόηση με την Τουρκία, ας μην έχει κανείς καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο Ερχιουρμάν μόλις ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα που τον βγάζουν νικητή. Η εκλογή Ερχιουρμάν ίσως να λειτουργήσει και ως άλλοθι για την Άγκυρα για να βγει από το αδιέξοδο που έχει δημιουργήσει η θέση για λύση δύο κρατών η οποία απορρίπτεται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

Η ψηφοφορία για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής. Οι ψηφοφόροι της ΤΔΒΚ άρχισαν να ψηφίζουν στις 8 π.μ. (0500 GMT) και συνέχισαν μέχρι τις 6 μ.μ. (1500 GMT) σε 777 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Η ΤΔΒΚ έχει 218.313 εκλογείς με δικαίωμα ψήφου.

Στον εκλογικό αγώνα συμμετείχαν επτά υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων πέντε ανεξάρτητοι. Οι άλλοι υποψήφιοι έμειναν πολύ πίσω από τους δύο επικρατέστερους: ο Οσμάν Ζορμπά του Σοσιαλιστικού Κόμματος Κύπρου έλαβε 0,32%, ενώ οι ανεξάρτητοι Αρίφ αλίχ Κιρντάγ έλαβε 0,34%, Αχμέτ Μποράν 0,15%, Μεχμέτ Χασγκιουλέρ 0,23%, Ιμπραήμ Γιαζιτζί 0,24% και Χουσεΐν Γκιουρλέκ 0,18%. Ο Γκουρλέκ αποσύρθηκε από την κούρσα το Σάββατο και ανακοίνωσε την υποστήριξή του στον Τατάρ, αν και το όνομά του παρέμεινε στο ψηφοδέλτιο.

Ένας υποψήφιος εκλέγεται πρόεδρος στον πρώτο γύρο εάν λάβει περισσότερο από το 50% των ψήφων (απόλυτη πλειοψηφία), κατά τα πρότυπα της εκλογικής διαδικασίας στην Τουρκία. Εάν κανένας υποψήφιος δεν επιτύχει απόλυτη πλειοψηφία, οι δύο υποψήφιοι θα περνούσαν σε δεύτερο γύρο εντός επτά ημερών.

Στην ανακοίνωση της είδησης, ο επικεφαλής του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου προχώρησε σε ανάρτηση στο Χ όπου έγραψε: «Η τουρκοκυπριακή κοινότητα αποφάσισε υπέρ της λύσης ομοσπονδίας και της επανένωσης. Αυτό είναι θετικό και ελπιδοφόρο μήνυμα. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουρμάν. Όλοι τώρα να επικεντρωθούμε στις προσπάθειες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν διαφυλάσσοντας το διαπραγματευτικό κεκτημένο και για επίτευξη συνολικής λύσης».

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να τους τηλεφωνήσει απόψε κιόλας για αν ον συγχαρει και να τους διαμηνύσει πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη. Ωστόσο όλοι γνωρίζουν πως το τελευταίο λόγο τον έχει η Τουρκία.

