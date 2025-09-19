ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μετά από 13 χρόνια Τουρκία και Αίγυπτος θα κάνουν ξανά κοινή ναυτική άσκηση

Ποιες δυνάμεις από Τουρκία και Αίγυπτο θα συμμετάσχουν - Τι σχολιάζει η Milliyet

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
Μετά από 13 χρόνια Τουρκία και Αίγυπτος θα κάνουν ξανά κοινή ναυτική άσκηση Facebook Twitter
φωτ.: Milli Savunma Bakanlığı
0

Η Τουρκία και η Αίγυπτος ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιήσουν την πρώτη τους κοινή ναυτική άσκηση μετά από 13 χρόνια.

Η άσκηση, με την ονομασία «Φιλία της Θάλασσας», θα πραγματοποιηθεί στις 22-26 Σεπτεμβρίου στην Ανατολική Μεσόγειο και θα συμμετάσχουν σε αυτήν τουρκικές φρεγάτες, κανονιοφόρα, ένα υποβρύχιο και μαχητικά αεροσκάφη F-16, καθώς και μονάδες του αιγυπτιακού ναυτικού.

Ο Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου, Υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, έδωσε χθες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση σε συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μοιράστηκε ο Ακτούρκ, στην άσκηση θα συμμετάσχουν τα τουρκικά πολεμικά πλοία TCG Oruçreis, TCG Gediz, TCG İmbat, TCG Bora και το υποβρύχιο TCG Gür, καθώς και δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας. Η άσκηση, στην οποία θα συμμετάσχουν μονάδες του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Σεπτεμβρίου, την Ημέρα των Διακεκριμένων Παρατηρητών, με τη συμμετοχή των διοικητών των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης, πλοία του Αιγυπτιακού Πολεμικού Ναυτικού θα επισκεφθούν το λιμάνι του Αξάζ.

Οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα τεταμένες λόγω της υποστήριξης που παρείχε η Τουρκία στην οργάνωση των Αδελφών Μουσουλμάνων, η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση σε πολλές χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ Άγκυρας και Καΐρου είχαν επίσης διαρραγεί λόγω των διαφορετικών πολιτικών τους όσον αφορά τη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα Milliyet «οι εργασίες που διεξάγονταν πριν από το 2013 με την Αίγυπτο σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν επίσης ξαναρχίσει. Η Τουρκία συνήψε την πρώτη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες αρμοδιότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με τα κατεχόμενα. Τον Νοέμβριο του 2019 υπογράφηκε συμφωνία και με τη Λιβύη. Οι εργασίες που διεξάγονταν με σκοπό τη σύναψη παρόμοιας συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της Αιγύπτου για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών αρμοδιότητας δεν είχαν ολοκληρωθεί. Κατά την περίοδο αυτή, η Αίγυπτος και η Ελλάδα υπέγραψαν συμφωνία για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών αρμοδιότητας το 2020. Η Αίγυπτος είχε συνάψει προηγουμένως συμφωνία και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η κυβέρνηση της Αθήνας γνωρίζει ότι η Αίγυπτος υπέστη μεγάλη ζημία με τη συμφωνία που υπέγραψε. Για το λόγο αυτό, ανησυχεί ότι η Κάιρο θα ζητήσει την καταγγελία ή την αναθεώρηση της συμφωνίας υπό τις νέες συνθήκες».

Το σχόλιο της τουρκικής εφημερίδας αποκαλύπτει την προσέγγιση της Τουρκίας στο θέμα Αιγαίου και ανατολικής Μεσογείου, καθώς πρόκειται για ένα παζάρι στο οποίο δεν ενδιαφέρει τον Ερντογάν η νομιμότητα ή οι διεθνείς συνθήκες, αλλά το τι θα δώσει ώστε να πάρει αυτό που θέλει, δηλαδή τετελεσμένα: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η Τουρκία υπέβαλε νέα πρόταση στην Αίγυπτο. Με την πρόταση αυτή, η Αίγυπτος κερδίζει επιπλέον έκταση περίπου 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συνάψει με την Ελλάδα».

Το 2023, οι δύο χώρες συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους και να διορίσουν εκ νέου πρεσβευτές, και από τότε έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις μεταξύ Τούρκων και Αιγυπτίων ηγετών και αξιωματούχων. Επιπλέον, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα συνέβαλαν επίσης στην προσέγγιση των δύο χωρών.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός
LIFO NEWSROOM
Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Διεθνή / Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», είπε η Γκίλφοϊλ
LIFO NEWSROOM
Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Οργή κατά ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Βέτο σε σχέδιο κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Τα δέκα εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας άρχισαν συνομιλίες για το απορριφθέν σχέδιο στα τέλη Αυγούστου, αντιδρώντας στην επίσημη κήρυξη από τον ΟΗΕ κατάστασης λιμού στη Γάζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ θέλει να φτιάξει ξανά αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να πάρει πίσω την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Αφγανιστάν

Η βάση είναι στα χέρια των Ταλιμπάν, με τους οποίους ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει επίσημες διπλωματικές σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει συνομιλίες για ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων
LIFO NEWSROOM
 
 