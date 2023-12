Αναποδογύρισε η γόνδολα και οι τουρίστες κατέληξαν στο νερό

Μια ομάδα τουριστών έπεσε στα θολά και κρύα νερά σε έναν κανάλι της Βενετίας όταν η γόνδολά τους αναποδογύρισε.

Ο γονδολιέρης τους είχε προειδοποιήσει να σταματήσουν να βγάζουν selfie αλλά οι τουρίστες δεν τον άκουσαν με αποτέλεσμα να καταλήξουν στο νερό. Ο γονδολιέρης, ο οποίος επιχειρούσε έναν δύσκολο ελιγμό καθώς περνούσε κάτω από μια γέφυρα κοντά στην περιοχή της πλατείας του Αγίου Μάρκου, κατέληξε επίσης στο νερό πριν προσπαθήσει να σώσει τους επιβάτες του.

Σύμφωνα με αναφορές στον τοπικό Τύπο, οι Κινέζοι τουρίστες μετακινούνταν μέσα στη γόνδολα και έβγαζαν selfie με φόντο τα διάσημα αξιοθέατα, όταν συνέβη το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο και κοινοποιήθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Ο ελιγμός του γονδολιέρη κάτω από τη γέφυρα απαιτούσε τη μέγιστη ισορροπία στο πλοίο, αλλά οι επιβάτες φέρεται να αγνόησαν τις εντολές του να καθίσουν και αντ' αυτού συνέχισαν να σηκώνονται και να τραβούν φωτογραφίες, αναποδογυρίζοντας τη γόνδολα.

Μια ανάρτηση στη σελίδα Instagram της Venezia Non è Disneyland (Venice Is Not Disneyland), ενός λογαριασμού που δημιούργησαν νεαροί Βενετσιάνοι για να καταγράψουν τις ατυχίες των τουριστών στην πόλη, ανέφερε ότι η ομάδα των τουριστών σώθηκε και στη συνέχεια της παρασχέθηκε «φιλοξενία και ζεστασιά» στο κοντινό θέατρο La Fenice.

Το 2020, η ένωση γονδολιέρων της Βενετίας μείωσε τη χωρητικότητα των σκαφών τους. Το όριο σε μια γόνδολα da nolo, που προσφέρει την κλασική περιήγηση στα κανάλια της πόλης, μειώθηκε από έξι σε πέντε άτομα, ενώ σε μια γόνδολα da parada, σκάφη που χρησιμοποιούνται κυρίως για να διασχίσουν το Μεγάλο Κανάλι, ο αριθμός μειώθηκε από 14 σε 12 .

«Είναι αλήθεια ότι σε σύγκριση με πριν από 10 ή 15 χρόνια, οι τουρίστες ζυγίζουν λίγο περισσότερο», είπε τότε στον Guardian ο Andrea Balbi, πρόεδρος της ένωσης γονδολιέρων της Βενετίας.

Με πληροφορίες του Guardian