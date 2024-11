Αμερικανικό πολεμικό πλοίο βρέθηκε «κατά λάθος» 80 χρόνια μετά την βύθισή του στον Ειρηνικό

Η τοποθεσία ενός αμερικανικού πολεμικού πλοίου, που βυθίστηκε από ιαπωνικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ανακαλύφθηκε τυχαία έχοντας περάσει πάνω από 80 χρόνια στον πυθμένα του Ειρηνικού Ωκεανού.

Πρόκειται για το USS Edsall, το οποίο δέχτηκε επίθεση από 26 βομβαρδιστικά της ιαπωνικής πολεμικής αεροπορίας, παίρνοντας μαζί του στον βυθό τις ζωές πάνω από 200 στρατιωτών. Το ναυάγιο εντοπίστηκε τυχαία, στα πλαίσια μίας υποθαλάσσιας έρευνας του αυστραλιανού πολεμικού ναυτικού.

Αν και η ανακάλυψη έγινε πέρυσι, η εύρεση του πλοίου, που πλέον είναι ο υδάτινος τάφος εκατοντάδων στρατιωτών, ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Το αυστραλιανό ναυτικό εκτελούσε μία άσχετη και απροσδιόριστη αποστολή στην περιοχή, όταν έτυχε να εντοπίσουν το αμερικανικό πλοίο.

The U.S. Navy has confirmed that a wreck discovered last year by the Royal Australian Navy is that of USS Edsall (DD 219). Lost in the Indian Ocean in 1942, the exact fate of the Edsall was unknown until a decade later when captured Japanese film revealed that the destroyer had… pic.twitter.com/k6tm4x3RoZ