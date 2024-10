«Το πλοίο βυθίστηκε γιατί καπετάνιος ήταν γυναίκα»: Κατακραυγή για σεξιστικά σχόλια στη Νέα Ζηλανδία

Η υπουργός Άμυνας της Νέας Ζηλανδίας παρενέβη στη συζήτηση που διεξάγεται ιδίως στα social media τις τελευταίες ημέρες για το ναυάγιο του ωκεανογραφικού Manawanui.

Οι «ναύαρχοι της πολυθρόνας», όπως είπε ο υπουργός, ισχυρίζονται ότι το πλοίο του πολεμικού ναυτικού της χώρας βυθίστηκε επειδή καπετάνιος του ήταν μία γυναίκα.

Το HMNZS Manawanui προσάραξε ένα ναυτικό μίλι από το νησί Upolu της Σαμόα το βράδυ του Σαββάτου ενώ ερευνούσε έναν ύφαλο. Αργότερα πήρε φωτιά και ανατράπηκε. Και οι 75 επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με σωσίβιες λέμβους και διασώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμυντική δύναμη της Νέας Ζηλανδίας.

■ New Zealand Navy Ship HMNZS Manawanui Sinks After Running Aground Near Samoa.



