Κηδεία Ναβάλνι: Φόβοι για μαζικές συλλήψεις από την αστυνομία

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε από νωρίς στη νοτιοανατολική Ρωσία για την κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και σφοδρότερο επικριτή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος βρήκε μυστηριώδη θάνατο στον «Παγωμένο Λύκο», την πιο σκληρή φυλακή της βόρειας Ρωσίας, στις 16 Φεβρουαρίου, εν μέσω αβεβαιότητας για το εάν η αστυνομία θα συλλάβει όσους έχουν έρθει για να τον αποχαιρετήσουν.

Οι συγγενείς έφτασαν στο νεκροτομείο στις 10 το πρωί, όταν έπρεπε να τους δοθεί η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι, όμως η σορός δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί. Το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει ακόμα, με την πρόβλεψη να λέει ότι η ταφή θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 τοπική στο νεκροταφείο του Μπορισκόγε.

Crowds of mourners have started to arrive for Navalny’s public memorial service.



Video via @Sota_Vision pic.twitter.com/usnndJZ9If — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 1, 2024

Άνθρωποι περνούν δίπλα από το ανοιχτό άδειο φέρετρο.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, η Κίρα Γιάρμις: «Οι συγγενείς έφτασαν στο νεκροτομείο στις 10 το πρωί, όταν υποτίθεται ότι θα τους έδιναν το σώμα του Αλεξέι. Η σορός δεν έχει ακόμη απελευθερωθεί».

Η Γιάρμις είπε ότι το πρόγραμμα για την τελετή της κηδείας του «δεν έχει αλλάξει ακόμη», αλλά «μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις».

Родственники приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея.

Тело не выдали до сих пор.

График пока не сдвигается, но, возможно, будут задержки. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Αρκετές εκκλησίες της Μόσχας αρνήθηκαν να πραγματοποιήσουν την εξόδιο ακολουθία, προτού η ομάδα του Ναβάλνι λάβει άδεια από την περιοχή Maryino της πρωτεύουσας. Εκεί έζησε κάποτε το 2020 πριν από τη δηλητηρίασή του, τη θεραπεία του στη Γερμανία και την επακόλουθη σύλληψη κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Δύο ώρες πριν από τη λειτουργία, μια ισχυρή αστυνομική παρουσία ήταν ορατή γύρω από την Εκκλησία της εικόνας της Μητέρας του Θεού, στη συνοικία Maryino, όπου ζούσε ο Ναβάλνι. Το Associated Press αναφέρει ότι οι αστυνομικοί και άνδρες των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν σε όλο το μήκος από έναν κοντινό σταθμό του μετρό προς την εκκλησία από νωρίς την Παρασκευή.

Russia: Putin regime fascists are ready to make mass arrests at Alexey Navalny's funeral today in Moscow.

Attendees who get arrested will no doubt be sent to Ukraine as cannon fodder. https://t.co/jQVP8UULAZ pic.twitter.com/xA9TzFoflq — Igor Sushko (@igorsushko) March 1, 2024

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι - που υποσχέθηκαν να μεταδώσουν ζωντανά τα γεγονότα της ημέρας στο Διαδίκτυο - κατηγόρησαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν για δολοφονία του επειδή ο Ρώσος ηγέτης φέρεται να μην ανεχόταν τη σκέψη να ελευθερωθεί ο Ναβάλνι σε μια πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων. Δεν έχουν δημοσιεύσει αποδείξεις για να στηρίξουν αυτήν την κατηγορία, αλλά σε βίντεό της η Κίρα Γιάρμις υποσχέθηκε να εξηγήσει το πώς δολοφονήθηκε και από ποιον.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί την ανάμειξη του κράτους στον θάνατό του και είπε ότι δεν γνωρίζει καμία συμφωνία για την απελευθέρωση του Ναβάλνι. Το πιστοποιητικό θανάτου του - σύμφωνα με τους συμμάχους - ανέφερε ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Отпевание Алексея начнётся в 14.00. Если можете - приходите. Если не можете - трансляция в 12.00: https://t.co/0h5Irpbnsx pic.twitter.com/CGGNXNCnsu — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) March 1, 2024

Η σύζυγος του Ναβάλνι, Γιούλια, με την οποία είχε δύο παιδιά και η οποία είπε ότι δεν είναι σίγουρη αν η ίδια η κηδεία θα γίνει ειρηνικά ή αν η αστυνομία θα συλλάβει τους παρευρισκόμενους. Η μητέρα του Ναβάλνι, Λιουντμίλα, 69 ετών, αναμένεται να παραστεί στην κηδεία του. Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιους άλλους θα επιτραπεί η είσοδος στην εκκλησία για τη λειτουργία.

Η ομάδα του Ναβάλνι συμβούλεψε όσους θέλουν να παρευρεθούν να πάρουν μαζί τους τα διαβατήριά τους και μικρά μπουκάλια νερό και τους είπε να γράψουν τα στοιχεία των δικηγόρων που μπορούν να τους βοηθήσουν σε περίπτωση που συλληφθούν υπό οποιαδήποτε δικαιολογία ή κοπεί το σήμα του κινητού στην περιοχή. Όπως αναφέρει ο Guardian, έχουν γίνει ήδη αναφορές για συλλήψεις με αρκετούς υποστηρικτές του Ναβάλνι να κρατούνται καθώς έφευγαν από τα διαμερίσματά τους για να παραστούν στην κηδεία.

Meanwhile, people are gathering at the temple to bid farewell to Navalny



The funeral is scheduled to begin in three hours. pic.twitter.com/UQ2C0ZdBgi — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Ο Ναβάλνι, ένας χριστιανός που καταδίκασε την απόφαση του Πούτιν να στείλει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία ως μια τρελή επιχείρηση βασισμένη σε ψέματα, θα κηδευτεί από μία εκκλησία, η οποία έχει δωρίσει στον ρωσικό στρατό και διαφήμισε με ενθουσιασμό την υποστήριξή της στον πόλεμο.

Εν όψει της κηδείας του, οι σύμμαχοί του κατηγόρησαν τις αρχές ότι εμπόδισαν τα σχέδιά τους να πραγματοποιήσουν ένα μεγαλύτερο πολιτικό μνημόσυνο και είπαν ότι άγνωστοι κατάφεραν να ματαιώσουν τις προσπάθειές τους να νοικιάσουν νεκροφόρα για να μεταφέρουν τη σορό στην κηδεία.

Την Παρασκευή, είπαν ότι δεν βλέπουν κανένα πρόβλημα προς το παρόν με τη διαδρομή που είχαν σχεδιάσει για τους παρευρισκόμενους και ενθάρρυναν και πάλι τους ανθρώπους που ήθελαν να αποχαιρετήσουν τον Ναβάλνι να προσέλθουν.

Με πληροφορίες: Reuters, Guardian, Associated Press, AFP

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Αλεξέι Ναβάλνι: Συνελήφθη ο δικηγόρος του σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ