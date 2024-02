Η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι παραδόθηκε στη μητέρα του

Η σορός του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή την περασμένη εβδομάδα, παραδόθηκε στη μητέρα του, έγραψε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιαρμίς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το Σάββατο.

Η Κίρα Γιάρμις είπε ότι δεν γνώριζε εάν οι αρχές θα επέτρεπαν να γίνει μια κηδεία «όπως θέλει η οικογένεια και όπως αξίζει» στον Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι ρωσικές αρχές είχαν αποδώσει τον θάνατό του σε «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου». Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι είχε δηλώσει ότι της επέτρεψαν να δει τη σορό του γιου της, μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του σε φυλακή στην Αρκτική.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια δήλωσε ότι είδε τη σορό του γιου της στην πόλη Σάλεκχαρντ, κοντά στη φυλακή όπου πέθανε και ότι υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι. «Το βράδυ με πήγαν κρυφά στο νεκροτομείο, όπου μου έδειξαν τον Αλεξέι», είπε. Όμως, υποστήριξε ότι οι αρχές την «εκβιάζουν» για τις συνθήκες της ταφή του γιου της.

«Με εκβιάζουν, θέτοντας τους όρους για το πού, πότε και πώς θα πρέπει να ταφεί ο Αλεξέι», ανέφερε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του Αλεξέι Ναβάλνι στο YouTube.

Επίσης, δήλωσε ότι οι ρωσικές αρχές θα ήθελαν η ταφή να γίνει «μυστικά, δίχως αποχαιρετισμό». Συμπλήρωσε ότι οι ερευνητές «ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν την αιτία θανάτου του και πως έχουν όλα τα ιατρικά νομικά έγγραφα».

Alexey's body was handed over to his mother. Many thanks to all those who demanded this with us.



Lyudmila Ivanovna is still in Salekhard. The funeral is still pending. We do not know if the authorities will interfere to carry it out as the family wants and as Alexey deserves. We…