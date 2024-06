Ακτιβιστές βανδάλισαν το πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου

Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου Γ' μετά τη στέψη του καλύφθηκε με αφίσες από ακτιβιστές σε γκαλερί του Λονδίνου.

Οι ακτιβιστές της εκστρατείας Animal Rising κόλλησαν αφίσες με θέμα τους Γουάλας και Γκρόμιτ πάνω στον νέο πίνακα του βασιλιά Καρόλου το μεσημέρι της Κυριακής. Εκτίθεται στην γκαλερί Philip Mould Gallery, περίπου το μεσημέρι της Τρίτης.

«Η ενέργεια αυτή ανέδειξε τη σκληρότητα που επικρατεί στις φάρμες RSPCA Assured που η ομάδα είχε αποκαλύψει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο», ανέφερε η ομάδα.

Η φάρμα RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) έχει βασιλικό προστάτη από το 1840, όταν η βασίλισσα Βικτώρια έγινε η πρώτη βασιλική προστάτιδά της.

Περιγράφουν τον ρόλο του βασιλικού προστάτη ως εξής: «Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή εργασίας για έναν βασιλικό προστάτη, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην αναγνώριση και προώθηση των συνεισφορών και των επιτευγμάτων των φιλανθρωπικών οργανώσεων όπως η RSPCA».

«Η ύπαρξη ενός βασιλικού προστάτη σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αναβαθμίσουμε την υπόθεση της ευημερίας των ζώων στο μυαλό του κοινού και να εμπνεύσουμε περισσότερους ανθρώπους να δημιουργήσουν έναν καλύτερο κόσμο για κάθε ζώο» επισημαίνεται.

Το πρώτο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου

Στην ελαιογραφία τού Τζόναθαν Γέο ο Βρετανός γαλαζοαίματος απεικονίζεται μέσα σε έντονο κόκκινο φόντο φορώντας την κόκκινη στολή των Φρουρών της Ουαλίας, στους οποίους είναι συνταγματάρχης από το 1975. Ο βασιλιάς Κάρολος κρατάει ξίφος στο ένα χέρι ενώ μια πεταλούδα προσγειώνεται στον δεξί του ώμο. Ο καλλιτέχνης δήλωσε στο BBC πως το έργο τού ανατέθηκε το 2020 από τον οργανισμό επιχορηγήσεων για την εκπαίδευση «The Draper's Company», του οποίου ο Βρετανός μονάρχης είναι μέλος εδώ και 50 χρόνια. Όπως αποκάλυψε ο Γέο, συναντήθηκε τέσσερις φορές με τον βασιλιά Κάρολο για την δημιουργία του πορτρέτου ενώ εμπνεύστηκε και από άλλα πορτρέτα ή φωτογραφίες του 75χρονου μονάρχη.

Ο ζωγράφος δήλωσε πως στην προσωπογραφία του βασιλιά ήθελε να συνδυάσει τα παραδοσιακά στοιχεία, όπως είναι η στρατιωτική στολή και το ξίφος με μοντέρνα στοιχεία, όπως είναι η πεταλούδα, που συμβολίζει τις ανησυχίες του μονάρχη για το περιβάλλον αλλά και την σταδιακή «μεταμόρφωσή» του από πρίγκιπα της Ουαλίας σε βασιλιά της Γηραιάς Αλβιώνας.

Η βασίλισσα Καμίλα μόλις αντίκρυσε το πρώτο επίσημο πορτρέτο, μετά την στέψη του συζύγου της, στράφηκε προς τον καλλιτέχνη και του είπε με ενθουσιασμό: «Τον πέτυχες».

