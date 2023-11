Ακραίος καύσωνας στη Βραζιλία: Στους 58,5 °C η θερμοκρασία

Ακραίος καύσωνας «σαρώνει» τις τελευταίες ημέρες τη Βραζιλία, με το θερμόμετρο να δείχνει ως και 58,5 °C, καταρρίπτοντας το μέχρι τώρα ρεκόρ.

Μεγάλο μέρος της Βραζιλίας δοκιμάζεται, με το εθνικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (INMET) να θέτει 15 πολιτείες, στο νοτιοανατολικό, στο κεντροδυτικό και στο βόρειο τμήμα της χώρας, καθώς και την πρωτεύουσα, Μπραζίλια, σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Η Βραζιλία, λόγω του Ελ Νίνιο, είναι εδώ και μήνες αντιμέτωπη με ακραία φαινόμενα, όπως η ξηρασία που πλήττει τον Αμαζόνιο και παραποτάμους του από τη μια, ενώ από την άλλη καταγράφονται σφοδρές βροχοπτώσεις και κυκλώνες στον νότο.

Το σύστημα Alerta Rio κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία των 58,5 °C, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό, που ήταν οι 58 °C, τον Φεβρουάριο.

VIDEO: 'Worse and worse.' Brazilians react to spring heatwave.



Thousands of people have taken to the beaches of Rio de Janeiro to cool off as a heatwave strikes parts of Brazil in the middle of spring. According to the Alerta Rio system, the maximum temperature recorded on… pic.twitter.com/nekkO32E1r