Αιματοχυσία χωρίς τέλος στη Γάζα: Τουλάχιστον 146 νεκροί Παλαιστίνιοι σε ένα 24ωρο από τις ισραηλινές επιθέσεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών» του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας που στόχο έχει την κατάληψη «στρατηγικών περιοχών» της Χαμάς.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) τόνισαν ότι δεν θα σταματήσουν την επιχείρηση «έως ότου η Χαμάς να πάψει να αποτελεί πλέον απειλή και όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν στα σπίτια τους», ενώ ανέφεραν πως έχουν πλήξει «πάνω από 150 τρομοκρατικούς στόχους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας» μέσα σε 24 ώρες.

⭕️ The IDF has begun conducting extensive strikes and mobilizing troops to achieve operational control in the areas of Gaza, over the past day.

This is part of preparations to expand operations and fulfill the objectives of the war — including the release of hostages and the…