Η Χαμάς απελευθέρωσε τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο, Ίνταν Αλεξάντερ

Η Χαμάς απελευθέρωσε και παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τον Ίνταν Αλεξάντερ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο Ισραηλινοαμερικανός πολίτης, που είχε απαχθεί από μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης την 7η Οκτωβρίου 2023, θα μεταφερθεί τώρα εκτός Γάζας και θα παραδοθεί στον ισραηλινό στρατό.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κοινοποίησε ο Ερυθρός Σταυρός, ένας όμηρος έχει μεταφερθεί σε αυτούς και βρίσκεται καθ' οδόν προς τις δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) και της Ισραηλινής Υπηρεσίας Ασφαλείας (ISA) στη Γάζα», αναφέρουν στη σχετική ανάρτηση οι IDF.

