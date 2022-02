Η φωτογραφία μιας τραυματισμένης γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο από τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου, καθώς ο Πούτιν συνεχίζει να στέλνει στρατεύματα.

Τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο μεταδίδουν την φρίκη του πολέμου στην Ουκρανία, περιγράφοντας εικόνες καταστροφής μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Ο Πούτιν εισβάλλει», γράφει ο Guardian, έχοντας στο πρωτοσέλιδο τη φωτογραφία της γυναίκας με αίματα στο πρόσωπο και γάζες στο κεφάλι.

Guardian front page, Friday 25 February 2022: Putin invades

Η ίδια εικόνα και στην Mirror που αντιπαραθέτει την τραυματισμένη Ουκρανή με τον «τρελό από την εξουσία» Ρώσο πρόεδρο: «Το αίμα της… τα χέρια του».

Παρόμοιο και το πρωτοσέλιδο της The Sun: «Το αίμα της στα χέρια του».

Η Express, από την άλλη τιτλοφορείται ως: «Ξανασχεδιάζοντας τον χάρτη της Ευρώπης με αίμα».

Η Daily Mail, εν τω μεταξύ, αναφέρει ότι «ο Πούτιν θα κατακτήσει την πρωτεύουσα σε λίγες μέρες» και παρουσιάζει επίσης μια φωτογραφία μιας μητέρας και του μικρού παιδιού της καθώς προσπαθούν να φύγουν από το Κίεβο με λεωφορείο.

Η Telegraph έχει τίτλο «Νέος ψυχρός πόλεμος καθώς ο Πούτιν χτυπά», ενώ φιλοξενεί άρθρο από τον αρθρογράφο της Fraser Nelson που αποκαλεί την επίθεση «Η 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης». Όπως υποστηρίζει ότι η «αφέλεια» μας άφησε εκτεθειμένους στην απειλή του Πούτιν, που κρυβόταν σε κοινή θέα.

📰The front page of tomorrow's Daily Telegraph:



'New cold war as Putin strikes'#TomorrowsPapersToday



The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'New cold war as Putin strikes'

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος των Financial Times αναφέρει: «Οι δυνάμεις του Πούτιν εισβάλλουν στην Ουκρανία» και έχει επίσης άρθρο το οποίο σημειώνει ότι πρώην ηγέτες της Ιταλίας και της Αυστρίας είναι μεταξύ εκείνων που τώρα παραιτούνται από τα διοικητικά συμβούλια των ρωσικών εταιρειών.

Tomorrow’s #FT Front Page ..

incl. story on former leaders resigning from Russian boards.



btw, #BP’s CEO currently remains on #Rosneft boardhttps://t.co/ZknZ1f54yd#BP is “one of the biggest foreign investors in #Russia”

& owns 19.75% of Rosneft shares https://t.co/NCTcUTbXx0 pic.twitter.com/TeUCDA0LUE — Charterhouse Square (@CharterhouseSq) February 24, 2022

Με μια πιο κοντινή φωτογραφία της τραυματισμένης Ουκρανής κυκλοφορεί και η γερμανική Bild.

Από την πλευρά της η Süddeutsche Zeitung τιτλοφορείται: «Πόλεμος στην Ευρώπη».

Η γαλλική εφημερίδα Libération έχει εικόνα μιας τεράστιας έκρηξης στην Ουκρανία, γράφοντας «L'impensable» (αδιανόητο).

Στην Ισπανία, η El Pais σημειώνει «Ο Πούτιν εξαπολύει μαζική επίθεση κατά της Ουκρανίας». Τέλος, οι New York Times γράφουν «Η Ρωσία επιτίθεται καθώς ο Πούτιν προειδοποιεί τον κόσμο. Ο Μπάιντεν υπόσχεται ότι θα τον κάνει να λογοδοτήσει».