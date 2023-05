Αγωγή κατά Τζουλιάνι για σεξουαλική επίθεση- «Ζητούσε στοματικό σεξ την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο με τον Τραμπ»

Ο Ρούντι Τζουλιάνι μηνύθηκε από μια πρώην συνεργάτιδά του, η οποία τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση και ζητάει αποζημίωση10 εκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτικότερα, αγωγή κατέθεσε πρώην εργαζόμενη εναντίον του τέως δημάρχου της Νέας Υόρκης και δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Ρούντι Τζουλιάνι, για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αγωγή, ο Ρούντι Τζουλιάνι έκανε ανάρμοστα σχόλια και ανάγκασε τη Νοέλ Ντάνφι σε σεξουαλικές πράξεις καθ’ όλη τη διάρκεια που εκείνη βρισκόταν στην υπηρεσία του, από τον Ιανουάριο του 2019 ως τον Ιανουάριο του 2021. Επίσης η ίδια καταγγέλλει ότι της ζητούσε να του κάνει στοματικό σεξ «την ώρα που μιλούσε στο τηλέφωνο, σε ανοικτή ακρόαση, με φίλους και γνωστούς πελάτες του, ανάμεσά τους ο πρόεδρος Τραμπ».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στη Νέα Υόρκη, δεν αναφέρεται σε βιασμό, ωστόσο περιγράφει πως ένα βράδυ ο Ρούντι Τζουλιάνι φέρεται να την ανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ στο διαμέρισμά του στο Άπερ Ιστ Σάιντ του Μανχάταν.

Η ενάγουσα διαβεβαιώνει ότι έχει κρατήσει ηχητικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν ότι το πρώην αφεντικό της την παρενοχλούσε και ζητεί 10 εκατ. δολάρια για μη καταβολή δεδουλευμένων και βλάβη. Σύμφωνα με την ίδια, ο πρώην δήμαρχος κατανάλωνε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και βιάγκρα. Καταγγέλλει επιπλέον πως «απαιτούσε συχνά από τη Ντάνφι να εργάζεται γυμνή, φορώντας μπικίνι ή σορτς με την αμερικανική σημαία πάνω τους, τα οποία της είχε αγοράσει ο ίδιος».

Στην αγωγή αναφέρεται επίσης ότι της ζήτησε τη βοήθεια για να «πουλήσει χάρες» από τον πρόεδρο Τραμπ προς 2 εκατ. δολάρια η μία. Ο Ρούντι Τζουλιάνι της εξήγησε ότι στη συνέχεια θα μοιραζόταν τα κέρδη με τον πρώην πρόεδρο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Daily News, ένας από τους δικηγόρους του Τζουλιάνι τόνισε ότι πελάτης του «αρνείται κατηγορηματικά και εντελώς τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην αγωγή αυτή και σκοπεύει να υπερασπιστεί τον εαυτό του σθεναρά».

«Πρόκειται για παρενόχληση και απόπειρα εκβιασμού», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

