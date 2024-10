Abercrombie & Fitch: Viagra, «ενέσεις στύσης» και εκβιασμοί-Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης σωματεμπορίας του CEO της

Το FBI αποκάλυψε σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση του Μάικ Τζέφρις, του πρώην διευθύνοντα συμβόλου της Abercrombie & Fitch (A & F), που κατηγορείται για διοργάνωση ενός διεθνούς κυκλώματος σωματεμπορίας.

Σε μία συνέντευξη Τύπου, ομοσπονδιακοί ερευνητές στη Νέα Υόρκη έδωσαν στο φως ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση του Μάικ Τζέφρις, του συντρόφου του Μάθιου Σμίθ και ενός συνεργού τους, του Τζιμ Τζέικομπσον. Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης, 22 Οκτωβρίου.

BREAKING: Former Abercrombie & Fitch CEO Mike Jeffries and two others were arrested Tuesday as part of a criminal sex trafficking investigation, sources familiar with the investigation told ABC News. https://t.co/XhJq55lYHx pic.twitter.com/f8uYse65bk