Ο πρώην CEO της Abercrombie & Fitch συνελήφθη για σωματεμπορία

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Μάικ Τζέφρις, ο σύντροφός του Ματ Σμιθ και ένας τρίτος άνδρας, ο Τζιμ Τζέικομπσον, συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο της εγκληματικής έρευνας για διακίνηση ανθρώπων από το FBI και τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς στο Μπρούκλιν, ανέφεραν στο ABC News πηγές που γνωρίζουν την έρευνα.

Η έρευνα αφορούσε στο εάν οι τρεις άνδρες εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά και κακοποίησαν νεαρούς σε πάρτι που διοργάνωναν στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο, ανέφεραν οι πηγές.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς αναγνώρισαν την έρευνα τον Ιανουάριο, αφού τα φερόμενα θύματα υπέβαλαν αστική αγωγή πριν από ένα χρόνο.

