Η Amanda Gorman, η νεότερη ποιήτρια στην ιστορία των ΗΠΑ που μίλησε σε ορκωμοσία Προέδρου, προσέφερε ένα ελπιδοφόρο όραμα για μια βαθιά διχασμένη χώρα, απαγγέλλοντας το ποίημά της «The Hill We Climb».

Η 22χρονη Gorman από το Λος Άντζελες, εντάχθηκε στις τάξεις των μεγάλων ποιητών Robert Frost, Maya Angelou και Elizabeth Alexander, που έχουν απαγγείλει δικά τους έργα σε προηγούμενες ορκωμοσίες, δίνοντας τη δική της ισχυρή παράσταση στην ορκωμοσία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις.

«Το να είσαι Αμερικανός είναι κάτι περισσότερο από μια υπερηφάνεια που κληρονομούμε. Είναι το παρελθόν, στο οποίο μπαίνουμε και πώς το επισκευάζουμε», είπε η Gorman, σε ένα σύντομο ποίημα που οι παραβρισκόμενοι χαιρέτισαν με χειροκροτήματα. Θετικές οι αντιδράσεις και στα social media.

«Δεν θα επιστρέψουμε σε αυτό που ήταν. Προχωράμε σε μια χώρα που θα είναι μεν γεμάτη μώλωπες, αλλά ολόκληρη. Φιλάνθρωπη αλλά τολμηρή. Άγρια και ελεύθερη» είπε.

Μιλώντας από το βήμα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ μόλις δύο εβδομάδες μετά από την βίαιη εισβολή των οπαδών του Τραμπ, η Gorman είπε ότι οι Αμερικανοί θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το μίσος. «Αν και η δημοκρατία μπορεί να καθυστερήσει προσωρινά, δεν μπορεί ποτέ να ηττηθεί μόνιμα», δήλωσε η Gorman.

«Ας αφήσουμε (ως κληρονομιά) μια χώρα καλύτερη από αυτήν που είχαμε. Θα ανεβάσουμε αυτόν τον πληγωμένο κόσμο και θα τον κάνουμε ένα θαυμαστό (κόσμο)».

«Η νέα αυγή ανθίζει καθώς την απελευθερώνουμε», δήλωσε η Gorman, η πρώτη Εθνική Ποιήτρια των ΗΠΑ για το 2017.

Ο Τζον Φ. Κένεντι, ο Μπιλ Κλίντον και ο Μπαράκ Ομπάμα είχαν επίσης φιλοξενήσει ποιητές στις τελετές ορκωμοσίας τους.

«Το μήνυμα της Amanda Gorman είναι έμπνευση για όλους μας» ανέφεραν προσωπικότητες και αξιωματούχοι από τη Ρεπουμπλικανική και Δημοκρατική παράταξη.

Η τραγουδίστρια Sheryl Crow έγραψε στο Twitter πως «Αν το μέλλον μοιάζει με την Amanda Gorman, είμαστε σε καλή κατάσταση. Σοφή και εμπνευσμένη. τα παιδιά μας μαθαίνουν, βλέποντάς μας και αυτό το κάνουν μέρος του ποιοι είναι (ως άνθρωποι). Γίνε υπόδειγμα συμπόνοιας. Γίνε το φως».

