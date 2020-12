Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την Παρασκευή μια αγωγή από το Τέξας που είχε ζητήσει να μην γίνουν αποδεκτά τα αποτελέσματα των εκλογών σε τέσσερις πολιτείες, στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχασε τον Νοέμβριο.

Η απόφαση, που κατατέθηκε απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, τερματίζει κάθε ελπίδα του Αμερικανού Προέδρου να ανατρέψει το αποτέλεσμα της ήττας του.

Το δικαστήριο, με μια σύντομη απόφαση, ανέφερε ότι το Τέξας δεν είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει την υπόθεση, λέγοντας ότι «δεν έχει επιδείξει δικαστικά προηγούμενο γνωστό ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο μια άλλη πολιτεία διεξάγει τις εκλογές της».

Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με μια άλλη την Τρίτη, που απέρριψε ένα παρόμοιο αίτημα από τους Ρεπουμπλικάνους της Πενσιλβανίας, σήμαινε ότι ένα συντηρητικό δικαστήριο με τρεις δικαστές που διορίστηκαν από τον ίδιο τον Τραμπ αρνήθηκε να ασχοληθεί με την επίμονη προσπάθεια του προέδρου και πολλών εξέχοντων μελών του κόμματός του, να αναιρέσει ένα αποτέλεσμα που έδειξε νικητή τον αντίπαλό του, Τζο Μπάιντεν.

Ήταν η τελευταία και πιο σημαντική απέλπιδα κίνηση για τον Τραμπ σε μια εκστρατεία προσφυγής που απορρίφθηκε από τα δικαστήρια σε κάθε προσπάθειά του.

Η αγωγή του Τέξας, που κατατέθηκε απευθείας στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβήτησε τις εκλογικές διαδικασίες σε τέσσερα κράτη: τη Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, την Πενσιλβάνια και το Ουισκόνσιν.

Ζήτησε από το δικαστήριο να απαγορεύσει στις πολιτείες αυτές να μετρηθούν οι ψήφοι υπέρ του Μπάιντεν και να αλλάξει την επιλογή των εκλογέων στα νομοθετικά σώματα των κρατών. Αυτό θα απαιτούσε από τους δικαστές να βγάλουν εκτός εκατομμύρια ψήφους.

Ο Τραμπ δήλωνε σίγουρος ότι θα επικρατήσει στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά και τον διορισμό από τον ίδιο της Amy Coney Barrett τον Οκτώβριο.

Αλλά ο Αμερικανός Πρόεδρος έσπευσε να σχολιάσει μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου μέσω Twitter «Το Ανώτατο Δικαστήριο μας απογοήτευσε πραγματικά. Χωρίς σοφία, χωρίς θάρρος!».

The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage!