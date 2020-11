Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι θα είναι ο «τσάρος» στον τομέα του κλίματος για την διοίκηση Μπάιντεν, όταν αναλάβει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Κέρι είναι μεταξύ των ονομάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα και οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν θέσεις κλειδιά στην νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Άλλες βασικές επιλογές περιλαμβάνουν την Αβρίλ Χέινς ως την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τον επί μακρόν βοηθό Άντονι Μπλίνκεν, στη θέση του υπουργού Εξωτερικών.

Σε δήλωση μετά την ανακοίνωση της Δευτέρας, ο Τζο Μπάιντεν είπε πως «Χρειάζομαι μια ομάδα έτοιμη από την πρώτη μέρα για να με βοηθήσει να ανακτήσω τη θέση της Αμερικής στην κορυφή, να συγκεντρώσω τον κόσμο για να αντιμετωπίσουμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής και να προωθήσουμε την ασφάλειά μας, την ευημερία και τις αξίες μας. Αυτή είναι η ουσία αυτής της ομάδας», πρόσθεσε.

Ορισμένες από τις θέσεις αυτές, απαιτούν και την επιβεβαίωση από την Γερουσία των ΗΠΑ.

Οι επιλογές Μπάιντεν



Ο Κέρι, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι το 2015 εκ μέρους των ΗΠΑ πριν ο Πρόεδρος Τραμπ επιλέξει να αποσύρει τη χώρα από αυτήν, επιλέχθηκε για το ρόλο του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου για το κλίμα.

«Η Αμερική σύντομα θα έχει μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση ως επείγουσα απειλή εθνικής ασφάλειας. Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι με τον εκλεγμένο Πρόεδρο, τους συμμάχους μας και τους νέους ηγέτες του κινήματος για το κλίμα, προκειμένου να αναλάβω αυτήν την κρίση ως απεσταλμένος του Προέδρου για το Κλίμα», έγραψε στο Twitter, o Κέρι.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy.