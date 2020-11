Ολοένα και πιο κοντά στον Λευκό Οίκο φαίνεται πως είναι ο Τζο Μπάιντεν, καθώς μετά την Τζόρτζια πέρασε μπροστά και στην Πενσιλβάνια, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από την καταμέτρηση για τις προεδρικές εκλογές.

Ο Μπάιντεν προηγείται στην Πενσιλβάνια κατά 5.587 ψήφους, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ. Απομένουν λιγότερες από 150.000 ψήφοι για να καταμετρηθούν σε αυτή την πολιτεία, που δίνει 20 εκλέκτορες. Ο Μπάιντεν έχει 3.295.304 ψήφους, το 49,4% και ο Τραμπ 3.289.717, το 49,3%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του CNN.

Biden takes the lead in Pennsylvania - up by 5,587 votes with 95% reporting