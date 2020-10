Τρεις NAVTEX για 27 και 28 Οκτωβρίου εξέδωσε η Τουρκία ανήμερα των εθνικών επετείων Ελλάδας και Τουρκίας.

Η Τουρκία κλιμακώνει την ένταση δεσμεύοντας περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για στρατιωτικές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υδρογραφικός και Ωκεανογραφικός Σταθμός της Αττάλειας προχώρησε στην έκδοση τριών νέων NAVTEX για ασκήσεις στις 27 και 28 Οκτωβρίου.

Αυτές είναι οι τρεις νέες Νavtex:

TURNHOS N/W : 1326/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 12.70 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 09.00 E

36 00.00 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1325/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 27 AND 28 OCT 20 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;

36 16.90 N - 030 21.00 E(SHORE)

36 07.77 N - 030 16.00 E

36 07.50 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 30.00 E

36 12.70 N - 030 24.10 E(SHORE)

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 282000Z OCT 20.

TURNHOS N/W : 1324/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 28 AND 29 OCT 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY;

36 06.70 N - 035 55.32 E

36 10.90 N - 035 51.98 E

36 10.65 N - 035 47.05 E

36 06.75 N - 035 50.40 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291500Z OCT 20.

Διάβημα από τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα

Νωρίτερα σήμερα ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα επέδωσε διάβημα διαμαρτυρίας στην τουρκική πλευρά ως συνέχεια της νέας παράνομης NAVTEX, που εξέδωσε η Τουρκία για παράνομες έρευνες πλησίον του Καστελόριζου στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, η ελληνική πλευρά επανέλαβε στο διάβημά της ότι «οι παράνομες ενέργειες της τουρκικής πλευράς αποτελούν μια κατάφορη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, την οποία η ελληνική πλευρά καταδικάζει απερίφραστα».

Στο διάβημα, υπογραμμίζεται ακόμη ότι «οι τουρκικές ενέργειες δυναμιτίζουν το ήδη βεβαρημένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αποκλειστική υπαιτιότητα της Τουρκίας, αυξάνουν κατακόρυφα την ένταση και αποσταθεροποιούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

«Τέλος, αποδυναμώνουν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο οποιαδήποτε προσπάθεια δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ειλικρινή διάλογο, μια προοπτική προς την οποία η Ελλάδα εργάζεται ανελλιπώς.» καταλήγει το διάβημα διαμαρτυρίας.

