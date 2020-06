Μία εβδομάδα μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, κατά τη διάρκεια της βίαιης σύλληψής του για την υπόθεση ενός υποτιθέμενου πλαστού 20δόλαρου, η οργή σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ ξεχειλίζει.

Μαζί με τους διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας, στους δρόμους έχουν κατέβει και εκατοντάδες δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, και τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, πέφτοντας συχνά θύματα επιθέσεων από ένστολους αστυνομικούς και αντι-διαδηλωτές.

Η σωρεία επιθέσεων σε δημοσιογράφους τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, είναι πρωτοφανής για τα ήθη της Αμερικής - απόρροια της δημαγωγικής εχθρότητας του Τραμπ προς τον Τύπο, που φαίνεται ότι έχει «αποχαλινώσει» την αστυνομία και τους οπαδούς του.

Στην αμερικανική βάση δεδομένων Press Freedom Tracker για την ελευθερία του Τύπου, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 επιθέσεις τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Όπως σημειώνεται, αν και σε σε κάποια περιστατικά είναι πιθανό οι δημοσιογράφοι να δέχθηκαν την επίθεση συμπτωματικά, επειδή βρέθηκαν στο «λάθος σημείο την λάθος στιγμή», στις περισσότερες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι οι ρεπόρτερ που έπεσαν θύματα επιθέσεων ήταν φανερό ότι εργάζονταν για τα ΜΜΕ, και θεωρείται βέβαιο πως σκόπιμα στοχοποιήθηκαν.

Τουλάχιστον 19 δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και 36 δέχθηκαν πλαστικά πυρά από αστυνομικούς - οι μισοί από αυτούς στη Μινεσότα. Στο 80% των περιπτώσεων που καταγγέλθηκαν, οι επιθέσεις προήλθαν από ένστολους (στοιχεία Press Freedom Tracker).

Ενδεικτικό είναι, πως σύμφωνα με την βάση δεδομένων, τα προηγούμενα τρία χρόνια είχαν συνολικά καταγραφεί 100 με 150 περιστατικά παραβίασης της ελευθερίας του Τύπου και, μέσα σε τρεις ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, καταγγέλθηκαν και διερευνώνται 100 παρόμοια περιστατικά.

Όπως σημειώνει η Laura Hazard Owen, υποδιευθύντρια του Nieman Lab (σ.σ ενός πρότζεκτ που παρακολουθεί τα δεδομένα στον χώρο της Δημοσιογραφίας στην ψηφιακή εποχή), «γίνεται ολοένα και πιο φανερό πως οι επιθέσεις αστυνομικών σε δημοσιογράφους διαμορφώνουν ένα ευρύτερο μοτίβο που δεν αποτελούν "μεμονωμένα περιστατικά"».

Οι επιθέσεις προς ρεπόρτερ ακόμα και μεγάλων οργανισμών, γίνονται συχνά μπροστά στις κάμερες απασχολώντας τη δημόσια σφαίρα, καθώς τα βίντεο και οι φωτογραφίες γίνονται viral στα social media και διαδίδονται από την μία άκρη της χώρας ως την άλλη, μέσα σε λίγα λεπτά.

Την Δευτέρα, μία ακόμα τέτοια επίθεση καταγράφηκε έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν αξιωματικοί των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων απέναντι σε ρεπόρτερ και διαδηλωτές, για να ανοίξουν τον δρόμο στον Τραμπ, που φωτογραφήθηκε με μία Βίβλο μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου.

Στη Μινεάπολη, η φωτορεπόρτερ Λίντα Τιράντο κατήγγειλε πως δέχτηκε πλαστική σφαίρα μέσα στο αριστερό μάτι, από την πλευρά των αστυνομικών, καθώς κάλυπτε τις διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Η Τιράντο μεταφέρθηκε αιμόφυρτη και χειρουργήθηκε σχεδόν αμέσως, αλλά οι γιατροί της εξήγησαν πως μάλλον δεν θα ανακτήσει την όρασή της. Όπως δήλωσε στους New York Times, «ευτυχώς» φωτογραφίζει με το δεξί μάτι.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολίες στους δρόμους, έριξαν δακρυγόνα σε δημοσιογράφους και φωτογράφους από σχεδόν μηδενική απόσταση.

Minnesota State Patrol just fired tear gas at reporters and photographers at point blank range. pic.twitter.com/r7X6J7LKo8

Στο Λούιβιλ, η τηλεοπτική δημοσιογράφος Κέιτλιν Ραστ και το συνεργείο της στοχοποιήθηκαν από ντόπιους αστυνομικούς που τους έριξαν πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια live μετάδοσης.

Πριν λίγες ημέρες, η αστυνομία της Μινεσότα συνέλαβε έναν δημοσιογράφο του CNN ζωντανά στην τηλεόραση την ώρα που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Μινεάπολη, χωρίς καν να δικαιολογήσει τη σύλληψη. Ένστολοι απομάκρυναν από το σημείο τον ρεπόρτερ Ομάρ Χιμένες και τρία μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου, αφού πρώτα τους πέρασαν χειροπέδες.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/IY0H1Lc77E pic.twitter.com/s9XmwVfabP