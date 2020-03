Ιστοσελίδα πώλησης φετιχιστικών αξεσουάρ δώρισε όλες τις νοσοκομειακές στολές που διαθέτει στο προσωπικό ενός νοσοκομείου στη Βρετανία, καθώς μεγαλώνουν οι ελλείψεις εξοπλισμού προστασίας από τον κορωνοϊό.

«Διαθέσαμε ολόκληρο το απόθεμά μας σε νοσοκομειακές στολές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)» ανακοίνωσε μέσω Twitter το ηλεκτρονικό κατάστημα MedFet UK. «Δεν ήταν πολλές, καθώς δεν διαθέτουμε μεγάλο απόθεμα, όμως (οι νοσηλευτές) ήταν απελπισμένοι, συνεπώς τους τις προσφέραμε δωρεάν» προστίθεται στην ίδια ανάρτηση.

Η επιχείρηση διευκρίνισε πως «ήρθαν σε επαφή μαζί της υπεύθυνοι προμηθειών του NHS απ' όλη τη χώρα, στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν βασικούς εξοπλισμούς και στολές προστασίας», τονίζοντας ωστόσο πως δεν πουλάει παρά προϊόντα «προς χρήση επαγγελματιών ή άλλων εκπαιδευμένων ανθρώπων».

Today we donated our entire stock of disposable scrubs to an NHS hospital. It was just a few sets, because we don't carry large stocks, but they were desperate, so we sent them free of charge.

We don't usually do politics on Twitter, but here's a short thread. [1/5] pic.twitter.com/Z4ygmGr99M