Στρατιωτικές δυνάμεις της Αυστραλίας θα σκάψουν μεγάλους λάκκους για να χρησιμοποιηθούν ως μαζικοί τάφοι για τα χιλιάδες νεκρά ζώα που απανθρακώθηκαν στις πυρκαγιές, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη βιοασφάλειας.

Οι εικόνες και οι λεπτομέρειες που μεταδίδει το εθνικό δίκτυο ABC, είναι δραματικές καθώς σε δρόμους και κτήματα υπάρχουν πολλά κουφάρια καμένων ζώων. Ολόκληρα κοπάδια προβάτων χάθηκαν στις φλόγες, ενώ πολλά αμνοερίφια υποφέρουν από σοβαρά εγκαύματα και αφυδάτωση και θεωρείται πως δεν μπορούν να επιβιώσουν.



Η υπουργός Γεωργίας Bridget McKenzie επιστράτευσε 100 κτηνιάτρους για να σταλούν σε τοποθεσίες που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και να εκτιμήσουν την κατάσταση για χιλιάδες ζώα που τραυματίστηκαν, προκειμένου να γίνουν μαζικές ευθανασίες.«Ξέρω ότι η Νότια Αυστραλία, η Βικτώρια και η Νότια Νέα Ουαλία θα λάβουν αυτή την βοήθεια το συντομότερο δυνατόν - όχι μόνο να εκτιμήσουν την υγεία των ζώων, αλλά και για να γίνουν ευθανασίες», είπε. Ήδη μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, 3.872 ζώα είχαν ήδη υποβληθεί σε ευθανασία, αναφέρει το ABC.



Η υπουργός εξηγεί ότι οι πυρκαγιές θα είναι ακόμη πιο καταστροφικές για τον κλάδο της κτηνοτροφίας στη χώρα, καθώς εκτός από τα ζώα που κάηκαν, πολλά που γλίτωσαν αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την εισπνοή καπνού και το θερμικό στρες.



Λέει, πως όταν είναι ασφαλές για το προσωπικό Άμυνας να έχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, θα ξεκινήσουν να σκάβουν τους λάκκους για να θάψουν τα νεκρά ζώα τα οποία αποτελούν υγειονομική απειλή. Πολλά από αυτά, είναι νεκρά μέσα σε φάρμες ή βρίσκονται στην άκρη του δρόμου. Εκτός από πρόβατα, μεταξύ των κουφαριών συναντά κανείς και άλογα ή βοειδή, αλλά και άγρια ζώα όπως καγκουρό ή κοάλα.

Ο γερουσιαστής McKenzie είπε ότι τα νεκρά ζώα αποτελούν έναν τεράστιο κίνδυνο βιοασφάλειας και ότι η στρατιωτική δύναμη θα βοηθούσε με την αποτελεσματική αντιμετώπισή του, σκάβοντας για να θάψουν τα ζώα. Είπε πως θα πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση με ασφάλεια για να το κάνουν αυτό, αλλά και πως θα πρέπει να γίνει το πολύ μέσα σε μια εβδομάδα.

Ο James Zimmerman, ένας πυροσβέστης που έδινε μάχη με τις φλόγες στην πόλη Batlow την Κυριακή, δημοσίευσε στο Facebook ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε πως θα έπρεπε να είχαν πυρομαχικά «για να γλιτώσουν τα ζώα από τη δυστυχία τους». Πριν από λίγες μέρες, η εικόνα ενός αγρότη που πυροβολούσε τα τραυματισμένα ζώα του με καραμπίνα προκάλεσε σοκ, αλλά αποτύπωνε την σκληρή πραγματικότητα στη χώρα.

Πολλοί αγρότες έχουν ζητήσει προμήθειες νερού και τροφής για τα ζώα τους που επέζησαν σε μια προσπάθεια να περισώσουν ότι απέμεινε από τα κοπάδια τους.

Η κυβέρνηση διεμήνυσε πως οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν θα είναι προτεραιότητα για αρωγή. Ο εθνικός συνεταιρισμός αγροκτηνοτρόφων εκτιμά πάντως πως τουλάχιστον 100.000 ζώα πέθαναν από τις φωτιές και εκφράζει την αγωνία του για το πώς θα ανακάμψει ο κλάδος μετά την καταστροφή.

Ο δημοσιογράφος του ABC, Tom Lowrey, βρισκόταν στο Batlow σήμερα το πρωί και μετέδωσε ότι τα νεκρά ζώα ήταν παντού στο δρόμο προς την πόλη. «Οι αγρότες φόρτωναν τα νεκρά ζώα σε φορτηγά και είπαν ότι έκαναν ό, τι μπορούσαν, ότι έσωσαν πολλά, αλλά πως δεν κατάφεραν να τα σώσουν όλα» ανέφερε.

«Είναι απολύτως σπαρακτικό. Το χειρότερο πράγμα που έχω δει. Η ιστορία πρέπει να ειπωθεί», είπε εξηγώντας γιατί δημοσιοποίησε τις δραματικές φωτογραφίες.

WARNING GRAPHIC. Sorry to share these images near Batlow, NSW. It’s completely heartbreaking. Worst thing I’ve seen. Story must be told. #AustraliaFires pic.twitter.com/E7jrgcuUiv