Επίθεση στην Γκρέτα Τούνμπεργκ εξαπέλυσε για μία ακόμα φορά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες μετά την επιλογή της από το TIME ως το Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2019.

Ο Τραμπ έκανε retweet τα συγχαρητήρια της Roma Downey στην 16χρονη από τη Σουηδία, επιφυλάσσοντας ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο για την ακτιβίστρια, την οποία έχει ειρωνευτεί και στο παρελθόν. «Είναι τόσο γελοίο. Η Γκρέτα πρέπει να δουλέψει πάνω στο πρόβλημα διαχείρισης θυμού που έχει και μετά να πάει να δει μια παλιά, καλή ταινία με έναν φίλο. Τσίλαρε Γκρέτα, τσίλαρε».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE