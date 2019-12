Ένοχος δήλωσε ο 18χρονος που έσπρωξε έναν 6χρονο Γάλλο από τον 10ο όροφο της Tate Modern τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Βρετανός έφηβος παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι έσπρωξε έναν 6χρονο Γάλλο από την εξέδρα παρατήρησης, στον 10ο όροφο της πινακοθήκης Tate Modern στο Λονδίνο, με πρόθεση να τον σκοτώσει. Ο Τζόντι Μπρέιβερι, ο οποίος ήταν 17 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, είπε ότι διέπραξε αυτήν την ενέργεια διότι ήθελε να τον δείξουν στις ειδήσεις, στην τηλεόραση.

#CONVICTION A man has pleaded guilty to the attempted murder of a child. Jonty Bravery, 18 (02.10.01), of Ealing, entered his plea at the Old Bailey today. https://t.co/UBJqNqm4RG

Ο ίδιος δήλωσε ένοχος στην κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας ενώπιον του δικαστηρίου του Λονδίνου, έγινε γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές. Το θύμα, το οποίο επισκεπτόταν τη Βρετανία με την οικογένειά του, έπεσε από ύψος πέντε ορόφων και κατέληξε στη στέγη του πέμπτου ορόφου του μουσείου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες, η μητέρα του ούρλιαζε: «Πού είναι ο γιος μου; Πού είναι ο γιος μου;». Το παιδί επέζησε έχοντας υποστεί εγκεφαλικό αιμάτωμα και κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Jonty Bravery admits attempted murder of 🇫🇷 French boy at 🇬🇧 Tate Modern in London. A teenager who threw a young French boy from a viewing platform at the Tate Modern art gallery has pleaded guilty to attempted murder, the PA Media news agency reported. https://t.co/o1DJSxRJxv