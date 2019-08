Ένας έφηβος συνελήφθη μετά από πτώση ενός αγοριού «από ύψος» στη γκαλερί τέχνης Tate Modern στη νότια όχθη του κεντρικού Λονδίνου,την Κυριακή, ανακοίνωσε η αστυνομία.



Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελικόπτερο - ασθενοφόρο, ωστόσο οι συνθήκες της πτώσης του αλλά και η κατάσταση της υγείας του παραμένουν άγνωστες.



Ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού ασφαλείας βρίσκονται επί τόπου και οι επισκέπτες της Tate είναι κλειδωμένοι μέσα στο κτίριο, αναφέρει το BBC. Ανταποκριτής του αγγλικού Μέσου, ο οποίος ήταν στη γκαλερί την στιγμή της πτώσης του αγοριού, δήλωσε ότι οι επισκέπτες «οδηγήθηκαν προς την κύρια αίθουσα, Turbine Hall, και οι έξοδοι ήταν κλειστές».

«Υπήρχαν αρκετές οικογένειες με παιδιά, και οι φρουροί μας είπαν ότι δεν μπορούμε να φύγουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ πρόσθεσε ότι επί τόπου βρέθηκαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, 10 περιπολικά και μία μονάδα ελέγχου εκτάκτων περιστατικών.

#Tatemodern Security says the child was taken to the hospital by this helicopter-after falling down from height.I saw a woman running to the balcony on 10floor&crying around 2:45pm,then all visitors got locked in the building till around 4:08pm. Hope the child will get well! pic.twitter.com/WQlPQjCp67