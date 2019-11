Η Airbnb δήλωσε ότι θα απαγορεύσει τα «σπίτια των πάρτι» μετά από το μακελειό με τους πέντε νεκρούς σε ένα σπίτι στη Καλιφόρνια νοικιασμένο μέσω της εταιρείας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbnb, Brian Chesky, δήλωσε σε ένα tweet ότι η εταιρεία θα λάβει μέτρα για να «καταπολεμήσει μη εξουσιοδοτημένα πάρτι και να απαλλαγεί από την καταχρηστική συμπεριφορά φιλοξενουμένων και επισκεπτών». «Πρέπει να το κάνουμε καλύτερα, και θα το κάνουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε ο κ. Chesky.

Το φαινόμενο των μη εξουσιοδοτημένων πάρτι σε σπίτι της Airbnb δεν είναι κάτι νέο και δεν συμβαίνει μόνο στις ΗΠΑ. Συχνά ενοικιάζονται σπίτια από χρήστες που στόχο έχουν να διοργανώσουν κάποιο πάρτι χωρίς να το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης. Οι προσκλήσεις διοχετεύονται μέσα από social media, όπως και η προώθηση των πάρτι.

Starting today, we are banning “party houses” and we are redoubling our efforts to combat unauthorized parties and get rid of abusive host and guest conduct, including conduct that leads to the terrible events we saw in Orinda. Here is what we are doing: