Συναγερμός επικρατεί στην Καλιφόρνια όπου σημειώθηκε πολύνεκρη επίθεση, σε σπίτι στο Λονγκ Μπιτς.

Σύμφωνα με γείτονες, ένοπλος ή ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε αυλή σπιτιού όπου διασκέδαζαν αρκετοί καλεσμένοι σε πάρτι για το Halloween. Όπως μεταδίδουν οι LA Times, τρία άτομα σκοτώθηκαν και εννέα ακόμα τραυματίστηκαν. Η πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για το συμβάν στις 10:44μ.μ τοπική ώρα και οι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο αντίκρισαν σκηνικό μαζικής δολοφονίας.

Πηγή της αστυνομίας που μίλησε στο τοπικό KCBS-TV, είπε πως δύο κουκουλοφόροι άνοιξαν πυρ στο σπίτι όπου, σύμφωνα με τους γείτονες, ήταν σε εξέλιξη πάρτι για το Halloween. Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως άκουσαν αρκετούς πυροβολισμούς από το σπίτι - τουλάχιστον δεκαεφτά - και στη συνέχεια «απόλυτη σιωπή». Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πέντε άτομα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα διακομίστηκαν τέσσερις ακόμα άνθρωποι.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Τζέικ Χέφλιν δήλωσε ότι οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σπίτι «ήρθαν αντιμέτωποι με σκηνικό χάους». Τρεις άνδρες πέθαναν ακαριαία στο σημείο της επίθεσης.

#BREAKING : At least eight people shot at what neighbors describe as a Halloween party in Long Beach. @Stu_Mundel overhead in #Sky2 . #CBSLA pic.twitter.com/6qkZCDjdXi

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL