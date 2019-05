Ο σεφ Τζέιμι Όλιβερ ευχαρίστησε μέσω επιστολής τους υπαλλήλους του που έβαλαν «ψυχή και καρδιά στα εστιατόριά» του, λέγοντάς τους ταυτόχρονα πως έχουν μείνει πλέον άνεργοι.

Στην επιστολή του ο διάσημος Βρετανός σεφ σημειώνει ότι ενημερώθηκε για την κατάρρευση της επιχείρησης την ίδια μέρα που το έμαθαν και οι υπάλληλοι, σύμφωνα με την Mirror που την δημοσίευσε. Κάποιοι υπάλληλοι ανακάλυψαν ότι έμειναν άνεργοι μέσω της επιστολής που έλαβαν στα μέιλ τους.

Ο Τζέιμι Όλιβερ ενημέρωσε τέλος, τους μέχρι πρότινος υπαλλήλους του ότι θα πληρωθούν κανονικά για όλες τις ημέρες που εργάστηκαν ενώ ευχήθηκε σε όσους έχασαν τη δουλειά τους «όλη την τύχη του κόσμου».

Ο διάσημος Βρετανός σεφ ανακοίνωσε την Τρίτη την πτώχευση των εστιατορίων του στη Βρετανία, μια εξέλιξη που οδηγεί στην κατάργηση 1.000 θέσεων εργασίας. Τα εστιατόρια τέθηκαν υπό διαχείριση -μια μορφή προστασίας από τους δανειστές. Το δικηγορικό γραφείο KPMG, που όρισε ο όμιλος Όλιβερ ως διαχειριστές θα αναζητούσε έναν ή αρκετούς αγοραστές για την εξαγορά όλης της εμπορικής επιχείρησης ή μέρους αυτής. Ωστόσο, λίγο μετά την ανακοίνωση για την πτώχευση, το KPMG ανακοίνωσε ότι 22 από τα 25 εστιατόρια κλείνουν αμέσως και οριστικά.

«Είμαι συντετριμμένος από την πτώχευση των εστιατορίων μας στη Βρετανία», έγραψε ο σεφ στο Twitter. «Είμαι πολύ λυπημένος με αυτό που συμβαίνει και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους μας και τους προμηθευτές μας που δόθηκαν ψυχή τε και σώματι σε αυτή τη δραστηριότητα τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια», πρόσθεσε.

I’m devastated that our much-loved UK restaurants have gone into administration. I am deeply saddened by this outcome and would like to thank all of the people who have put their hearts and souls into this business over the years. Jamie Oliver