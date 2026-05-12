NBA: Πέθανε ο Μπράντον Κλαρκ σε ηλικία 29 ετών

Θλίψη έχει προκαλέσει στον χώρο του NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών.

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο η είδηση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από περιστατικά που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα γύρω από το όνομά του, τα οποία αφορούσαν σύλληψή του στο Αρκάνσας.

Η πορεία του Μπράντον Κλαρκ στο ΝΒΑ

Ο Κλαρκ είχε επιλεγεί στο Νο21 του NBA Draft του 2019 και πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική του καριέρα στους Μέμφις Γκρίζλις, με τους οποίους υπέγραψε το 2022.

NEW: Memphis Grizzlies player Brandon Clarke has died, the team confirmed on Tuesday. He was 29.

Στο NBA έπαιξε 309 παιχνίδια με μέσο όρο 10.2 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ.

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του είχε επηρεαστεί σημαντικά από τραυματισμούς, καθώς αγωνίστηκε ελάχιστα λόγω ρήξης αχίλλειου τένοντα και άλλων προβλημάτων σε γάμπα και γόνατο, που περιόρισαν τη συμμετοχή του στα παιχνίδια της ομάδας του.

