Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια και στοχεύει στο Final 4 - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία θα βρεθεί απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί τη Βαλένθια στην τέταρτη αναμέτρηση της σειράς των playoffs της EuroLeague, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four.

Οι «πράσινοι», παρά την ήττα τους στο προηγούμενο παιχνίδι με 91-87, εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα στη σειρά και καλούνται να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, ώστε να «κλειδώσουν» απόψε το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Μια πρόκριση που, εφόσον έρθει, θα σημάνει την τρίτη συνεχόμενη παρουσία του συλλόγου σε Final Four, ενώ παράλληλα θα αποτελεί τη 14η συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού για το «τριφύλλι».

Ο αρχηγός των «πρασίνων» Κώστας Σλούκας παραμένει εκτός παιχνιδιού, ενώ η Βαλένθια θα στερηθεί τους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χοσέπ Πουέρτο, απουσίες που περιορίζουν σημαντικά τις λύσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ στη μάχη για την ισοφάριση.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:15 και θα προβληθεί από το κανάλι Novasports Prime.