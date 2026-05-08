ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται ξανά τη Βαλένθια και στοχεύει στο Final 4 - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Οι «πράσινοι» στον τρίτο αγώνα της σειράς των playoffs ηττήθηκαν από τους Ισπανούς με τελικό σκορ 87-91

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ EUROLEAGUE FINAL FOUR Facebook Twitter
Φωτογραφία: Eurokinissi
0

Μπροστά σε μια μεγάλη ευκαιρία θα βρεθεί απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί τη Βαλένθια στην τέταρτη αναμέτρηση της σειράς των playoffs της EuroLeague, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του χαρίσει την πρόκριση στο Final Four.

Οι «πράσινοι», παρά την ήττα τους στο προηγούμενο παιχνίδι με 91-87, εξακολουθούν να διατηρούν το προβάδισμα στη σειρά και καλούνται να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, ώστε να «κλειδώσουν» απόψε το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Μια πρόκριση που, εφόσον έρθει, θα σημάνει την τρίτη συνεχόμενη παρουσία του συλλόγου σε Final Four, ενώ παράλληλα θα αποτελεί τη 14η συμμετοχή στην ιστορία του θεσμού για το «τριφύλλι».

Ο αρχηγός των «πρασίνων» Κώστας Σλούκας παραμένει εκτός παιχνιδιού, ενώ η Βαλένθια θα στερηθεί τους Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Χοσέπ Πουέρτο, απουσίες που περιορίζουν σημαντικά τις λύσεις του Πέδρο Μαρτίνεθ στη μάχη για την ισοφάριση.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:15 και θα προβληθεί από το κανάλι Novasports Prime.

Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΝΑΚΟ EUROLEAGUE FINAL FOUR

Αθλητισμός / Μονακό - Ολυμπιακός 82-105:  Οι «Ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τη σειρά και πήραν εισιτήριο για Final Four

Με τη νίκη στο Μόντε Κάρλο, οι «ερυθρόλευκοι» σφράγισαν την πέμπτη συνεχόμενη παρουσία τους στην τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα
THE LIFO TEAM
 
 