Ο Μπαμ Αντεμπάγιο «έγραψε ιστορία» στο ΝΒΑ, σημειώνοντας 83 πόντους στη νίκη των Μαϊάμι Χιτ με 150-129 επί των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς.

Αυτή η παραγωγικότητα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έναν αγώνα στα χρονικά του ΝΒΑ, πίσω από τους 100 πόντους του Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το 1962 και μπροστά από τους 81 που είχε σημειώσει ο Κόμπι Μπράιαντ το 2006.

Ο 28χρονος σέντερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 83 πόντους, εννέα ριμπάουντ, τρεις ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο τάπες, έχοντας 20/43 σουτ εντός πεδιάς, επτά εύστοχα τρίποντα και 36/43 βολές.

Μάλιστα, σημείωσε 43 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, ξεπερνώντας ήδη από τότε το προηγούμενο ρεκόρ καριέρας του (41 πόντοι).

Μπαμ Αντεμπάγιο: Τα ρεκόρ πίσω από την ιστορική βραδιά των 83 πόντων στο NBA

Η ιστορική εμφάνιση του Αντεμπάγιο συνοδεύτηκε από μια σειρά εντυπωσιακών ρεκόρ και στατιστικών:

Οι 83 πόντοι αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγικότητα στην Ιστορία του ΝΒΑ.

Το προηγούμενο ρεκόρ καριέρας του ήταν 41 πόντοι, ενώ οι δύο κορυφαίες επιδόσεις του (41 και 38) μαζί δεν έφταναν τους 83 που σημείωσε απέναντι στους Ουίζαρντς.

Έγινε ο 11ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει τουλάχιστον 70 πόντους σε έναν αγώνα. Οι υπόλοιποι δέκα είναι οι Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (έξι φορές), Κόμπι Μπράιαντ, Λούκα Ντόντσιτς, Ντέιβιντ Τόμπσον, Ντέιμιαν Λίλαρντ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Έλτζιν Μπέιλορ, Τζοέλ Εμπίντ και Ντέβιν Μπούκερ.

Είναι το πρώτο παιχνίδι 60+ πόντων τη φετινή σεζόν.

Παράλληλα, έγινε ο 12ος διαφορετικός παίκτης φέτος που φτάνει τους 50 πόντους σε έναν αγώνα.

Σημείωσε 62 πόντους σε τρεις περιόδους, τους περισσότερους από τότε που ο Κόμπι Μπράιαντ είχε επίσης 62 σε τρεις περιόδους το 2005 απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι 31 πόντοι στην πρώτη περίοδο είναι οι περισσότεροι σε πρώτο δωδεκάλεπτο από το 2016, όταν ο Κέβιν Λοβ είχε σημειώσει 34 για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Κατέρριψε τα ρεκόρ ΝΒΑ για εύστοχες βολές (36) και εκτελεσμένες βολές (43) σε έναν αγώνα.

Κατέγραψε νέα ρεκόρ στην ιστορία των Χιτ για πόντους σε περίοδο (31), σε ημίχρονο (43) και σε αγώνα (83), ξεπερνώντας τους 61 που είχε σημειώσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το 2014.

Επιχείρησε 43 σουτ εντός πεδιάς, τα περισσότερα για παίκτη σε αγώνα χωρίς παράταση από το 2016, όταν ο Κόμπι Μπράιαντ είχε επιχειρήσει 50 στο τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του.

Έγινε, μαζί με τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο μόνος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 20 εύστοχα σουτ και 25 εύστοχες βολές σε έναν αγώνα.

Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σημειώνει τουλάχιστον 25 βολές και πέντε τρίποντα στο ίδιο παιχνίδι.

Έγινε επίσης ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που σημειώνει 70+ πόντους με ποσοστό κάτω από 50% στα σουτ εντός πεδιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην εφετινή σεζόν έχουν υπάρξει 11 παιχνίδια ομάδων που δεν έφτασαν καν τους 83 πόντους, όσους σημείωσε μόνος του ο Αντεμπάγιο απέναντι στους Ουίζαρντς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ